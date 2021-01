Yelp agrega a reseñas de restaurantes si cumplen normas por Covid-19

La emergencia sanitaria por Covid-19 sigue presente en la mayor parte del mundo. Además de lavarse las manos de manera adecuada y utilizar cubrebocas, una de las medidas más efectivas para evitar contagios es el distanciamiento social razón por la cual las autoridades han decidido cerrar de manera temporal establecimientos como restaurantes y bares. El problema es que miles de personas dependen de esa industria, entonces ¿cómo apoyar su operación de una manera segura? La plataforma Yelp tiene una idea.

Con la intención de que las personas puedan asistir a restaurantes sintiéndose más seguras, la plataforma de reseñas de comercios locales, Yelp acaba de agregar una Sección Covid-19 en su aplicación para que las personas puedan compartir y calificar qué tanto los establecimientos siguen los protocolos.

A través de esta nueva pestaña las propias empresas pueden también detallar las medidas sanitarias que han tomado para proteger a sus clientes de manera que se sientan más seguros de realizar una visita.

Pero como no siempre se puede creer en la palabra de las empresas, ahora el sitio también está permitiendo a los clientes proporcionar comentarios para informar, por ejemplo, si el personal en el lugar utiliza cubrebocas o si se está respetando el distanciamiento social. Esta nueva categoría funciona de la misma manera que se puede informar a los usuarios si un restaurante es "amigable para los niños" o es lo suficientemente "grande como para recibir grupos".

Ya hay varias contribuciones de usuarios que están compartiendo su experiencia respecto a las medidas para prevenir un contagio de Covid-19 pues, para alentar a completar la información, Yelp está preguntando directamente a los clientes si el personal está usando mascarillas, a lo que se puede responder con un "Sí", "No", "A veces" o "No estoy seguro". También se pregunta si el distanciamiento social se aplica si una empresa ofrece asientos al aire libre, si se realiza desinfección entre los clientes, si se admite el pago sin contacto y más.

Información útil

Si tienes un negocio o quieres agregar esta información en una reseña puedes hacerlo a través de preguntas a modo de encuesta, o utilizando el icono "editar" en la parte superior derecha de la sección de actualizaciones Covid-19 de una página de negocios.

De esta manera, ahora cuando consultes las críticas de Yelp encontrarás nueva información por ejemplo: "El personal usa cubrebocas según la mayoría de los usuarios".

En caso de que los clientes informen que el restaurante no parece estar siguiendo las reglas para evitar contagios, Yelp dijo que solo mostraría una alerta si recibe un consenso de varios usuarios confirmados dentro de los 28 días anteriores.

La intención de ello es que las reseñas falsas o malintencionadas no afecten a los negocios. De hecho, incluso cuando varios usuarios reporten malas prácticas, las calificaciones de las empresas solo mostrarán una advertencia en color naranja para alertar a los clientes, aunque Yelp dijo que "no es común que las empresas reciban un signo de interrogación naranja".

La compañía detalló que solo algunos cientos de los millones de empresas que fueron reseñadas en Yelp tienen la advertencia naranja y agregó que han eliminado alrededor de 4 mil opiniones que violaron su contenido de revisión en la pestaña Covid-19 Directrices.