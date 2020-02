YouTube, 15 años de transmisiones

Si una persona quisiera ver completos los videos que se suben por minuto a YouTube, tardaría 65 años. El sitio es actualmente la plataforma de video más influyente de Internet, pero no siempre fue así.

Los creadores: Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen trabajaban en la empresa PayPal, los primeros como ingenieros y Steve como diseñador; hartos del engorroso proceso de pasar a un CD los filmes que hacían en su videograbadora, idearon una red con la que podrían compartirse clips sólo cargándolos en el sitio. Inicialmente, cada video tenía estrellas para clasificarlos.

Adquirieron el dominio en febrero de 2005 y para diciembre sus páginas ya eran visitadas 50 millones de veces al día. En 2006, Google adquirió YouTube por mil 650 millones de acciones. La mayor inversión que habían hecho.

"Nosotros hemos sido adquiridos por Google", dice Chad Hurley emocionado junto a Steve Chen, quien agrega: "Definitivamente estaban interesados en reorganizar nuestros esfuerzos y energía para construir la comunidad".

El momento aún está disponible en el sitio como "Un mensaje de Chad y Steve".

En su recorrido de 15 años, YouTube ha conservado una característica: cualquiera puede subir un video para compartir, después de todo, su primer slogan fue: "Transmítete".

Este hecho ha contribuido al crecimiento espontáneo de la red que hoy es visitada por 2 mil millones de usuarios al mes, lo que representa un cuarto de la población mundial.

Entre 68 millones de cuentas, Luisito Comunica es el vlogger mexicano que mayor número de suscriptores tiene, con 29 millones, sin embargo, él confiesa que a veces no se siente acompañado.

"Te tomas 500 fotos al día, hay 200 personas esperándote en tu lobby, pero al final llegas a tu cuarto de hotel y estás solo", reflexionó el youtuber.

Es tanto el contenido actual del sitio que este año se implementó una nueva ley que protege a los menores de 13 años de proporcionar información personal. Los Polinesios, quienes lideran el contenido para niños y adolescentes en México, no creen que sea una buena idea.

"La Ley COPPA restringe nuestra creatividad y libertad de expresión, va a ser triste saber que Internet se limite por muchas preocupaciones"

El dato

En 15 años, la plataforma ha aportado distintos tipos de entretenimiento: desde la vida de una chica en su habitación hasta el descubrimiento de un fenómeno musical, transmisiones políticas y noticias.

Primer video. El fundador, Jawed Karim subió en abril de 2005 "Yo en el zoológico", dura 19 segundos y habla de elefantes.

Venta a Google. "Nosotros hemos sido adquiridos por Google", dice Chad Hurley emocionado junto a Steve Chen, los creadores.

Contenido viral. Ronaldinho se prueba las zapatillas doradas de Nike y juega con ellas; en realidad era un clip para publicidad.

Gran mentira. Lo que parecía ser el primer videoblog de una chica de 16 años, resultó ser una ficción de Ramesh Flinders.

Noticias en vivo. The young turks fue el primer programa de entrevistas en línea con transmisión diaria.

Tutorial de maquillaje. Michelle Phan fue la primera sensación de belleza con un clip mudo. Hoy hay 5 mil millones de tutoriales.

Charlie mordió mi dedo. Los primeros éxitos virales fueron chistes como cuando Charlie muerde el dedo de su hermano.

Primer debate presidencial.

En 2008, la contienda entre Barack Obama y John McCain fue el primer debate transmitido.

Libro de YouTube. Un vlogger llevó lejos su contenido literario y creó Bajo la misma estrella, que vendió 45 millones de copias.

Canal con más suscriptores. PewDiePie, fue el primero en alcanzar un millón de seguidores en 2012. Hoy tiene 103 Millones.

Justin Bieber. El pequeño Bieber cantaba y tocaba la guitarra en YouTube desde 2006; dos años después Usher lo descubrió.

Primeros mil millones. Psy es el cantante coreano que logró llegar por primera vez a mil millones de visitas con "Gangnam style"

Baby shark. La sensación musical del público infantil es el video de una familia de tiburones, con 4 mil millones de vistas.

Despacito. El dueto que Luis Fonsi hizo con Daddy Yankee en "Despacito" se convirtió en el más visto de la historia de la red.