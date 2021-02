YouTube permite ver videos en 4K

Disfrutar de un video en el celular es cosa de todos los días y la plataforma líder en el tema es YouTube. Sin embargo, muchos usuarios se quejaban de que solo era posible visualizar el contenido en una resolución definida por el dispositivo móvil, lo que podría estar por cambiar ofreciendo a los usuarios una vista hasta 4K.

Como informó XDA, una comunidad de desarrolladores de software para dispositivos móviles, los usuarios de Reddit recientemente comenzaron a notar que la aplicación en Android de YouTube ahora permite a los usuarios reproducir resoluciones de hasta 4K (2160p60), incluso en algunos teléfonos con pantallas de solo 720p.

Según las imágenes que han compartido los usuarios, ahora es posible reproducir videos en resolución 4K completa con HDR en modelo cuya pantalla es solo FHD que, anteriormente estaban limitadas a la reproducción de contenido con calidad 1080p.

No obstante el cambio no parece ser universal, ya que algunos usuarios informaron que no les aparece la opción en su app, por lo que es posible que Google esté ejecutando una implementación limitada como una prueba inicial para saber que tan viables es llevarla a todos.

Las ventajas del cambio

Si te estás preguntando qué caso tiene que la plataforma te permita cambiar la resolución a 4K si la pantalla de tu teléfono simplemente no tiene la capacidad de reproducir ese nivel de detalle, la respuesta está en que, debido a la compresión del video, la realidad es que, en la mayoría de los casos no estás recibiendo la resolución prometida.

Si bien un video de 1080p con pixeles perfectos puede verse muy nítido y con colores brillantes, la mayoría de las veces la compresión de transmisión significa que no se obtiene ese nivel de resolución, ni siquiera uno cercano. Como explica The Verge, la compresión de 1080p de YouTube es tanta que, si se hace la comparación del mismo video con un Blu-ray de 1080p la diferencia es notable.

El problema se agrava aún más si el video no coincide con la relación de aspecto de tu pantalla y se tiene que hacer zoom para llenar todo el panel. Y a eso hay que agregar que, incluso las cámaras con las que se filman los videos a menudo tampoco generan la resolución que supuestamente están ofreciendo.

Entonces, incluso si la pantalla de tu dispositivo móvil está lejos de ofrecer 4K, reproducir un video de YouTube en una resolución uno o dos niveles por encima de la nativa de tu pantalla celular te proporcionará una imagen notablemente más nítida, lo que se agradece, en especial si estás mirando en una pantalla pequeña.

Lo que es importante hacer notar es que deberás tener cuidado con tus datos pues, si ves los videos en 4K sin estar conectado a una red Wi-Fi podrías terminar consumiendo todos tus megas.

Adiós a YouTube Spaces

Al parecer la plataforma de videos propiedad de Google quiere mejorar la experiencia para sus usuarios pero lo cierto es que los últimos meses no han sido fáciles y, hace unos días, anunció la cancelación de su iniciativa Spaces debido a la pandemia de Covid-19.

YouTube Spaces fue una iniciativa lanzada en 2012 que básicamente ofrecía a los creadores de videos un entorno de estudio profesional completo con equipos como cámaras de alta resolución, pantallas verdes y sistemas de iluminación.

Los creadores de ciudades como Berlín, Londres, Los Ángeles, Nueva York, París, Río, Tokio y México pudieron gozar de este proyecto. Pero la compañía se vio obligada a cerrar muchas de estas ubicaciones cuando la pandemia puso en emergencia al mundo el año pasado y ahora dice que no las volverá a abrir.

De acuerdo con la compañía, su intención ahora es continuar con las sesiones virtuales que ha estado realizando y respecto a los eventos presenciales, planea solo realizar algunos especiales con una convocatoria más pequeña cuando las restricciones sanitarias disminuyan.