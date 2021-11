Zoom incluirá publicidad en cuentas gratuitas

La plataforma para videollamadas Zoom, señaló recientemente que los usuarios del plan básico gratuito, verán de manera gradual anuncios. Al principio, los anuncios solo aparecerán en la página del navegador después de que finalice una llamada, y solo los verán después de las reuniones organizadas por otros usuarios de Basic. Cabe señalar que esta prueba también se encuentra limitada de momento, a ciertos países.



Zoom no utilizará contenido para fines de marketing

La empresa actualizó su política de privacidad para reflejar el cambio. Zoom dice que no utilizará contenido (en otras palabras, video, audio, mensajes y archivos) de reuniones, seminarios web o mensajes "para fines de marketing, promociones o publicidad de terceros".



¿Puede Zoom rastrear tu actividad?

De igual manera, los socios publicitarios de la empresa pueden utilizar cookies para rastrear tu actividad en el sitio web de Zoom. Sin embargo, es posible bloquearlos para que no lo hagan a través de la herramienta de administración de cookies de Zoom.

Zoom espera que el programa publicitario "nos permita respaldar la inversión y continuar brindando a los usuarios básicos gratuitos acceso a nuestra sólida plataforma", dijo la directora de marketing Janine Pelosi escribió en una publicación de blog.



Límites en Zoom básico

Los usuarios básicos pueden participar en tantas reuniones como deseen, pero hay límites de tiempo de 30 minutos en llamadas individuales y 40 minutos en reuniones grupales. Tampoco tienen almacenamiento en la nube para grabaciones de reuniones ni acceso a funciones como transcripciones, aunque la empresa recién lanzó una opción de transcripción en vivo / subtítulos en el nivel gratuito.

Zoom se convirtió en una herramienta esencial por millones en medio de un cambio generalizado al trabajo remoto cuando la pandemia Covid-19 se apoderó del año pasado, y muchos optaron por el plan gratuito, dadas sus sólidas capacidades. No debería sorprender demasiado que Zoom se esté moviendo hacia la publicidad, pero parece que, al menos por ahora, los anuncios serán bastante discretos y respetarán las preferencias de privacidad de los usuarios.