Zuckerberg también fue víctima del hackeo a Facebook

Esta semana se dio a conocer que una base de datos con información personal de millones de cuentas de Facebook habían sido publicadas en internet. La información fue robada debido a una vulnerabilidad que la red social solucionó en 2019, pero ahora se ha hecho público que, entre los afectados, estuvo el mismísimo Mark Zuckerberg y así fue como se descubrió que es usuario de la app de mensajería Signal.

El CEO de Facebook, compañía a la que pertenece WhatsApp, parece también estar utilizando Signal de acuerdo con una publicación del investigador de ciberseguridad Dave Walker quien encontró que los datos de Zuckerberg estaban entre los 533 millones que se filtraron en internet.

"Con respecto a #FacebookLeak, de las 533 millones de personas en la filtración, la ironía es que, lamentablemente, Mark Zuckerberg también está incluido", publicó Walker en su cuenta de Twitter.

Aunque en su publicación editó parte del número de teléfono de Zuckerberg, asegura que con ese dato fue capaz de descubrir que existe una cuenta asociada a Signal, la aplicación de chat que tiene cifrado de extremo a extremo y que es un competidor directo de WhatsApp.

Al respecto del tema de la filtración de datos, Facebook solo ha compartido que la vulnerabilidad que permitió acceder a la información personal de los usuarios ya está solucionada. No confirmó si la información de Zuckerberg estaba entre los datos que se hicieron públicos.

Hay que decir que no es buen momento para que alguien afirme que Mark Zuckerberg está utilizando Signal pues recordemos que, a inicios de 2021 WhatsApp se vio envuelta en una polémica por la actualización en sus términos de servicio. La plataforma de Facebook inicialmente se planteó el 8 de febrero para la implementación pero la suspendió después de la reacción del público que interpretaron los cambios como una violación a su privacidad.

De hecho, en respuesta al descubrimiento de Walker, Signal se divirtió un poco tuiteando un enlace a una historia sobre la cuenta de Signal de Zuckerberg, escribiendo: "Con la fecha límite de aceptación de los términos de servicio de WhatsApp del 15 de mayo acercándose rápidamente, Mark predica con el ejemplo".

Efectivamente será el 15 de mayo cuando los nuevos términos de WhastApp entren en vigor. Sin embargo, como ha reiterado la empresa en diversas ocasiones, estos no afectan las conversaciones privadas sino que se trata de cambios relacionados con las funciones comerciales e, incluso, ha afirmado que la intención es brindar mayor transparencia sobre cómo se recopilan y usan los datos. Enfatizó que la actualización no afectará "la privacidad y seguridad" de los mensajes y llamadas personales, que aún estarán protegidos por encriptación de extremo a extremo.

Revisa si fuiste víctima

Más allá del tema de Zuckerberg, considera que los datos personales de 533 millones de cuentas de Facebook se han filtrado en línea y están disponibles de manera gratuita. Se estima que usuarios 106 países se vieron afectados. En el caso de México se calcula que se robaron 13 millones 330 mil cuentas.

La información que está disponible incluye números de teléfono, ID de Facebook, nombres completos, ubicaciones, fechas de nacimiento, datos de biografías y, en algunos casos, direcciones de correo electrónico. Aunque Facebook asegura que todos esos datos son antiguos y pertenecen a una vulnerabilidad que arreglaron en 2019, los tuyos podrían haber sido publicados y estás en riesgo de recibir llamadas de spam y fraude.

Para saber si fuiste una de las víctimas puedes utilizar la herramienta de internet Have I Been Pwned cuyo creador Troy Hunt mencionó que ha encontrado alrededor de 2.5 millones de direcciones de correo electrónico únicas relacionadas con la filtración de Facebook.