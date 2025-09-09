10 AÑOS DEL MARIACHI UNIVERSITARIO UASLP

El Mariachi Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) celebrará su décimo aniversario con un concierto especial este martes 9 de septiembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. El programa contará con la participación de agrupaciones artísticas universitarias e invitados especiales que se sumarán a esta conmemoración.

Bajo la dirección del maestro Alfredo Piña y de Felipe Betancourt, el Mariachi Universitario ofrecerá un recorrido musical por sones, huapangos, rancheras y pasodobles. La primera parte del concierto estará a cargo de la Tuna Universitaria, que interpretará piezas como La Petenera de Elpidio Ramírez, Granada de Agustín Lara y Viva el pasodoble de Manuel Alejandro, entre otras composiciones tradicionales y adaptaciones.

En el segundo bloque, el Mariachi Universitario presentará temas como Mi voz al corazón de José Alfredo Piña Campos, Huapango de Moncayo de José Pablo Moncayo, Las tres huastecas de Nicandro Castillo y México en la piel de José Manuel Fernández Espinosa. A estas interpretaciones se sumará el grupo de baile flamenco del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP con Islas Canarias y los Manganeadores del Rancho El Refugio en un popurrí ranchero.

La tercera parte del programa contará con la presencia del Ballet Folclórico Universitario, que acompañará piezas emblemáticas como Alazanas de Rubén Fuentes y el tradicional Jarabe tapatío. También se presentará la Asociación de Pachucos y Jainas de San Luis Potosí en temas como Nereidas de Amador Pérez Torres y ¡Viva Veracruz! de José Martínez, sumando elementos de danza y teatro popular al festejo.

El cierre reunirá a todos los y las participantes en el escenario con la interpretación de Viva México, que coronará una velada de música y tradición. Además del Mariachi Universitario, el concierto incluirá a la Tuna Universitaria, el Ballet Folclórico Universitario, el grupo de baile flamenco de la UASLP, los Manganeadores del Rancho El Refugio, la Asociación de Pachucos y Jainas, y el Mariachi CARAO del campus de Salinas. La entrada será libre.