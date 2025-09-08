Mayra Torres y el arte de construir personajes desde cero

El talento de Mayra Torres puede definirse con una sola palabra: conexión.

Desde temprana edad comenzó a explorar su voz, marcando el inicio de un camino que la llevaría a convertirse en cantante. Fue en la escuela donde descubrió el teatro musical, una experiencia que le abrió las puertas a una nueva área como la actuación.

Recuerda el momento en que las artes escénicas captaron su atención y fue al asistir con su madre a una obra de teatro. Algo en esa experiencia hizo clic. "Yo quiero hacer lo que ella está haciendo, y esa es mi meta: que alguien me vea en el escenario y piense ´yo quiero hacer lo que está haciendo´", detalla.

En la actuación, su cuerpo se convierte en una herramienta para dar vida a distintos personajes. Uno de sus mayores desafíos fue interpretar un monólogo que incluía siete personajes distintos, cada uno con edad, género y personalidad propios.

El proceso de construcción de estos roles no fue sencillo: implicó investigación, ensayo, errores y una constante reformulación de preguntas fundamentales como ¿Quién soy? ¿a dónde voy?.

Después de atravesar momentos de intensidad emocional y física, llegan los aplausos, que para ella significan el cierre perfecto de horas de preparación y esfuerzo.

Entre el público, siempre hay rostros familiares: sus amigos y sus padres, a quienes les tiene especial agradecimiento, ya que, a ellos les atribuye gran parte de lo que ha logrado hasta hoy y también la fortaleza para seguir haciendo planes y abrirse camino en el mundo artístico, pues reconoce que el trayecto no ha sido fácil, ha enfrentado puertas cerradas y muchos "no".

Pero lejos de rendirse, ha optado por seguir preparándose, convencida de que cuando llegue el momento adecuado, estará lista.

Para ella, la actuación no solo es un lugar de expresión, sino también de propósito. Su meta es clara: seguir creciendo en las artes escénicas y dejar huella.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí