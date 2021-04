A subasta, collage intervenido de Alejandro Jodorowsky

Dentro de su subasta de Dibujo, Pintura y Escultura, el 15 de abril la casa Morton ofertará una obra del artista, cineasta y escritor Alejandro Jodorowsky, que había sido realizada para la portada del cómic "Fábulas Pánicas" No. 48, publicado en el suplemento cultural de "El Heraldo de México" en mayo de 1968.

El collage ¡Qué raro, un monstruo colgando de los pies!, boceto para las Fábulas Pánicas, sin firma, fue realizado en tinta sobre papel, y fue boceto para la portada del cómic "Fábulas Pánicas", informa Monton en su catálogo.

Alejandro Jodorowsky es un escritor, cineasta y artista que ha incursionado múltiples disciplinas desde la segunda mitad del siglo XX.

La versión final de este collage fue también publicada en una recopilación de la serie "The Panic Fables. Mystic Teaching and Initiatiory Tales", del que se incluye un ejemplar en el lote a subastarse.

Originario de Chile, Alejandro Jodorowsky realizó algunas de sus obras más importantes en México, en ese entonces --finales de los años 60-- el país vivía un momento muy activo de los movimientos sociales. El artista chileno fue un personaje incómodo para las autoridades, y sus obras teatrales fueron censuradas; sus producciones como sus clases de pantomima en la Escuela de Bellas Artes fueron canceladas.

En 1967, comenzó a experimentar con los cómics y entonces el novelista Luis Spota, editor de la sección de cultura de El Heraldo de México, lo invitó a participar con unas tiras cómicas semanales, dibujadas por él; esto se mantuvo por seis años.

En la subasta, los interesados podrán participar a distancia, por teléfono y por internet a través de www.mortonsubastas.com . La obra está valuada entre 38 mil y 60 mil pesos.

En esta subasta de Pintura, Dibujo y Escultura también figura un óleo y una escultura de Rafael Coronel, y una selección de obras de la Colección Barbachano Osorio, figuras de suma importancia para la literatura y cinematografía del país.