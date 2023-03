Abren convocatoria para participar en concurso de elaboración y quema de Judas 2023

En cuanto a las bases: Podrán participar artesanas, artesanos y público en general del estado, que se dediquen a la elaboración de obras (judas) de la manera tradicional, es decir, estructura de carrizo y papel (cartonería).

La recepción de trabajos es a partir de la publicación de esta convocatoria, en el Museo Nacional de la Máscara de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Las y los participantes deberán llenar el formato de inscripción, presentando y adjuntando identificación oficial y una copia de ésta; en caso de participantes menores de edad, deberán nombrar un representante legal con copia del acta de nacimiento del menor donde acredite el parentesco con éste; así como la autorización para el uso consentido de las imágenes de los Judas participantes para difusión y uso en redes sociales. Lo mismo aplica para audiovisuales u otro tipo de medio de comunicación. Categorías: a) Tradicional b) Innovación Cierre de convocatoria viernes 24 de marzo de 2023.

El tamaño del trabajo será: Altura, mínimo 1.00 m, máximo 2.50 metros; Ancho, 1.00 m; Largo, 1.00m, incluyéndose base y elementos decorativos. Deberán ser suficientemente manipulables para soportar el traslado. Restricciones: No participarán los trabajos que contengan materiales que no faciliten su quema o que generen riesgos: ropa, plástico, madera, alambre, piel, entre otros. Por seguridad, los trabajos no deberán incluir cohetería.

La exhibición de Judas participantes del 25 al 30 de marzo de 10:00 a 20:00 horas, en el Museo Nacional de la Máscara. Los resultados se darán a conocer el viernes 7 de abril de 2023 en el sitio web https://slp.gob.mx/secult/ y en la página oficial de Facebook Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.

Se entregarán los siguientes premios en cada una de las 2 categorías: Primer lugar: $12,000.00; Segundo lugar: $9,000.00; Tercer lugar: $7,000.00 La premiación: Se llevará a cabo el sábado 8 de abril del año en curso en la explanada del Museo Nacional de la Máscara 18:00 horas y la quema de los Judas en la explanada del Templo de Nuestra Señora del Carmen a las 19:00 horas.