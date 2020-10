Abrirán la Sala Principal de Bellas Artes con gala de concertistas

El Palacio de Bellas Artes reabre su Sala Principal, considerada como la sede más importante del país, con la Gala de Concertistas de Bellas Artes 2020, este viernes 23 de octubre a las 19 horas, con un homenaje al compositor Arturo Márquez y a Ludwig van Beethoven, en el marco de la celebración de los 250 años de su nacimiento.

Esta gala artística también se presentará en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) el domingo 25 de octubre a las 13:30 horas. Los concertistas, además, se presentarán en este recinto el 15 y 29 de noviembre, y el 13 de diciembre con diferentes programas. 30% 160 personas.

En conferencia de prensa José Julio Díaz Infante, coordinador nacional de Música y Ópera del INBAL, informó que el aforo será reducido en ambos recintos. En el caso de Bellas Artes sólo se permitirá el acceso a 140 personas, quienes ocuparán únicamente el área de luneta, con butacas separadas, excepto para cohabitantes. Mientras que en el Cenart se permitirá un acceso para 160 personas.

Asimismo, la cantidad de personal de apoyo como técnicos, acomodadores y boleteros. Además, como parte de los protocolos sanitarias, las puertas centrales y laterales de Bellas Artes permanecerán abiertas y no habrá aire acondicionado. Se garantiza también la desinfección del recinto, el uso de cubrebocas será obligatorio, no habrá intermedio. En el caso del elenco, se tomarán medidas en los camerinos, salidas y entradas específicas, uso de cubrebocas y desinfección de instrumentos.

El concierto, explicó Díaz Infante, no será transmitido en línea, pero será grabado para su eventual transmisión en línea en la plataforma Contigo en la distancia.

Díaz Infante aseguró que estarán atentos al color del semáforo que informen las autoridades capitalinas. El funcionario también informó que, de momento, el regreso tiene que ser gradual y flexible, por lo que la programación del resto del año ya está avanzada, pero permanece sujeta a cambios.

"Estamos en la última recta del año, la programación continuará de manera mixta, es decir, con conciertos virtuales y, en la medida de lo posible, iremos abriendo más espacios para eventos presenciales. Iremos avanzando con base en las medidas sanitarias, porque lo más importante es la preservación de la salud", dijo Díaz Infante.

La gala estará compuesta por la presentación de la pianista María Teresa Frenk, quien interpretará "Cuatro poemas para piano" de Leonardo Coral, composición inspirada en los poemas El sueño y Sábados del escritor argentino Jorge Luis Borges, piezas que presentan contrastes de textura, carácter y sonoridad para simbolizar metáforas existenciales del ser humano.

"Es una buena noticia que podamos regresar con obras tan importante y tan bellas. El público está ansioso porque jamarás será igual un concierto en línea que uno presencial, sobre todo en un recinto como Bellas Artes. Interpretaré una obra de Leonardo Coral, escrita en 2014, es muy accesible

Continuará con el pianista Claudio Herrera con la interpretación de la Sonata núm 17, Op. 31 núm. 2, La tempestad, de Beethoven. Después se escuchará una versión para arpa del "Danzón núm. 2", de Arturo Márquez, en el marco de los 70 años del compositor mexicano, a cargo de Emmanuel Padilla.

Y concluirá con los pianistas Carlos Adriel Salmerón y Erik Cortés Alcántara, quienes interpretarán las Variaciones para dos pianos sobre un tema de Beethoven, Op. 35, del francés Camille Saint-Saëns.

"Fue difícil ver cómo el repertorio que estaba preparando se iba pospiendo y cancelando. Por eso me da mucho gusto volver a la escena con mis compañeros, especialmente con Erik. Interpretaremos una obra escrita durante un periodo de cambios estéticos, con recursos que usaba Beethoven", explicó Salmerón.

Para ingresar al recinto, los visitantes serán atendidos en un filtro sanitario, en el cual se les tomará la temperatura —la cual no debe exceder los 37.4°C— y se les aplicará gel antibacterial. Se le recordará al público que el uso de cubreboca es indispensable, así como mantener la sana distancia de 1.5 metros y las indicaciones establecidas a través de la señalética colocada en el recinto.