Ai Weiwei se mudará a Reino Unido pese a desconfianza ante brexit

El artista y activista chino Ai Weiwei ha revelado a dónde decidió mudarse tras anunciar que abandonaría Berlín, Alemania, donde vivió exiliado por cuatro años ya que la nación estaba demasiado centrada en sí misma.

El creador aseguró a "The Art Newspaper" que se estableció en Cambridge, Reino Unido, ciudad universitaria a la que no es ajeno pues allí ha mostrado una serie de sus trabajos.

Ai aseguró a inicios de agosto que estuvieron en encantados en la ciudad alemana, "pero me voy de Berlín. Este país no me necesita porque está demasiado centrado en sí mismo" y la "cultura alemana es tan fuerte que no acepta realmente otras ideas y argumentos".

Durante su visita en México Ai Weiwei abordó otros temas como la migración, sus retos, el perdón, e incluso dio sus opiniones respecto Alemania.

Dijo entonces que ante los migrantes se ve a sí mismo: "Si dejé mi país no es porque quisiera, sino porque amenazaba mi vida. Me encarcelaron, me golpearon, son muy poderosos (el Estado). Siento que me hicieron esto porque lo merecía, porque estaba determinado a luchar por los derechos; pero mi hijo no. Mandé a mi hijo a Alemania y, hace unos años, me quedé en Alemania... En México, en lugares sin carreteras, hay familias que, me pregunto, ¿cómo es que sobreviven? Son como primitivos, tienen tres piedras en el único cuarto, ahí prenden fuego, sale el humo y la mujer tose. Llevan años viviendo así. Sin embargo tienen un lugar que pueden llamar su hogar. La gente que realmente tuvo que abandonar su hogar necesita ayuda".

Algo que no se ha dejado pasar es que Ai Weiwei también ha cuestionado la salida de Reino Unido de la Unión Europea con el denominado "brexit".

El creador chino ha asegurado que el Reino Unido tiene un problema profundo ya que su gente parece haber perdido el coraje y la visión en este mundo rápido de cambios.

Ai Weiwei dirigirá un montaje de la ópera "Turandot" de Giacomo Puccini en la que hará una referencia a la crisis política que se vive en Hong Kong.