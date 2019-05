Al MoMA, la arquitectura de Pedro y Juana

Ciudad de México.- Pedro y Juana es un estudio de arquitectura y diseño en México que este año ganó el Young Architects del Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York. El equipo es liderado por Ana Paula Ruiz Galindo y Mecky Reuss.

Ana Paula afirma: "Somos todos y nadie". "El autor de cada proyecto se difumina un poco entre todos los que participan. La disciplina depende mucho de la colaboración entre muchas profesiones que entran en la producción de cultura", agregó Reuss.

Tras estudiar la licenciatura en arquitectura en la Ibero, Ruiz Galindo se trasladó a Los Ángeles para hacer su maestría en el Southern California Institute of Architecture. Ahí conoció a Mecky Reuss, también arquitecto, originario de Holanda, y su futuro socio fundador en Pedro y Juana.

OBRAS

Entre sus creaciones destaca la mesa Hellmut (que se puede transformar en una banca), diseñada para la inauguración del Museo Jumex y la cual formó parte del programa "What is the role of the Contemporary Museum?".

En el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (MCA por sus siglas en inglés) presentaron su instalación "From the Tropics with Love", un jardín urbano con 221 macetas y lámparas que subvierte la realidad del frío clima de esa ciudad. En el marco de la Biennal de Arquitectura de Chicago de 2016 rediseñaron la Randolph Square, del Centro Cultural de Chicago.

PROYECTOS

Jóvenes y desenfadados, Ana Paula y Mecky desean que cada quien cree su propia calificación e imagen de sus proyectos y de la identidad de Pedro y Juana, aunque aseguran que les gusta jugar con cierto humor. De hecho, para bautizar el estudio buscaban nombres comunes de México, que sonaran bien y que de alguna manera fuera simpático.

"También nos gusta que otras personas cuenten una narrativa a partir de una de nuestras creaciones", dice Ana Paula. "Todo lleva una narrativa en su creación y en la vida activa del objeto. El objeto tiene una vida anterior que es contada a través de los materiales que lo componen", agrega.