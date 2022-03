Alondra de la Parra presenta el Festival Paax en Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Más de 100 artistas de al menos 20 países, cinco estrenos mundiales y la primera reunión de los integrantes de La Orquesta Imposible son algunas de las actividades que se llevarán a cabo en Quintana Roo, como parte de la primera edición del Festival Paax, proyecto que emprendió la directora de orquesta Alondra de la Parra en conjunto con GNP.

El encuentro que tendrá lugar en el Hotel Xcaret Arte, del 29 de junio al 3 de julio, es un "festival que reúne lo que nunca se ha visto. Esto es música sin límites", dice Alondra de la Parra en encuentro virtual con medios de comunicación: "Todas las noches habrá dos conciertos, a las 19 y a las 22 horas, pero también tendremos presentaciones de libros, música de cámara, pláticas con los creadores. La gente que vaya podrá estar inmersa en la comunicación con los artistas y siendo parte de un evento escénico todo el día".

De la Parra expresa que este nuevo festival significa mucho para ella, pues por primera vez se reunirá La Orquesta Imposible, proyecto que generó tras convocar a músicos de al menos 14 nacionales "con el objetivo de generar conciencia y apoyar a mujeres y niños de México afectados por el Covid-19".

De forma independiente los músicos grabaron diferentes fragmentos de una melodía que al unirla dio como resultado la interpretación del Danzón No. 2 de, Arturo Márquez. Sin embargo, hasta el momento los artistas no se han reunido de forma presencial para ofrecer un concierto, será hasta ahora por el Festival Paax.

"La Orquesta Imposible surgió como parte de una agonía que sentía cuando estaba ´encerrada´ en mi casa en Berlín (por la pandemia). La impotencia de no poder hacer nada, que no había conciertos, y al hablarlo con el maestro Arturo Márquez, él tenía la misma inquietud. Era un proyecto con la meta de crear conciencia, ese es su ADN, pero después de vivirlo me di cuenta de toda la dificultad que tuvo, juntar a todos los músicos, coordinar las grabaciones que implicó meses de trabajo. Al final el proyecto me forjó a mí", comenta De la Parra.

Agrega que entre los resultados de La Orquesta Imposible está un donativo de "8 millones de pesos a través de dos fundaciones principales: Save the Children y Fundación Semillas. A través de ellas ayudamos a una serie de iniciativas y colectivas, desde la Red Nacional de Refugios, ayudamos a cuatro comunidades indígenas de Chiapas que apoyan a proyectos liderados por y para mujeres".

Sin embargo, no es el único logro, pues gracias a la Orquesta surgieron surgieron otros proyectos, algunos de ellos serán estrenados a nivel mundial durante el Festival Paax, como es el caso de la sinfonía que compuso Arturo Márquez.

De momento, dice Arturo Márquez, su creación lleva el título de "Sinfonía imposible. La composición la hice el año pasado, era un momento bastante dramático con esta pandemia, por supuesto que eso influyó, pero recordemos que muchos de los que nos dedicamos a la creación somos seres solitarios y estar encerrados, de alguna manera, es parte de nuestro quehacer cotidiano. Esto nos encerró más, pero ojalá pase rápido para ya poder salir. Creo que este verano será como una especie de gran apertura".

Además de la Sinfonía Imposible, será estrenado el espectáculo The Silence of Sound, creado por Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, "Chula the Clown"; así como la coreografía Finale Finale, de Christopher Wheeldon.

El Festival Paax, explica Alondra de la Parra, se llama así porque "Paax quiere decir música en maya y fonéticamente es la ´paz´ en latín. Nos gustó mucho porque conecta con una palabra que todos conocemos".

El encuentro artístico se llevará a cabo del 29 de junio al 3 de julio, en Quintana Roo, y de acuerdo con la directora de orquesta, prevén hacerlo de forma anual, en la misma sede, pues se trata de "un compromiso anual que queremos hacer en México".

En la presentación del festival también participaron Gabriela Muñoz, Rosenda Martínez, directora de Comunicación e Imagen Corporativa de GNP; el periodista Leonardo Kourchenko y el coreógrafo Christopher Wheeldon.