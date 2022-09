Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz invitan a los potosinos a "The Silence of Sound"

En el marco de los festejos rumbo a los 100 años de autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se presentan en el CC200 de la UASLP, Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz "Chula The Clown", acompañadas por la Orquesta Sinfónica de Minería, con el espectáculo "The Silence of Sound", evento que tendrá lugar el martes 13 de septiembre de 2022 a partir de las 20:00 hrs.

La directora de orquesta Alondra de la Parra, destacó que este evento, que solo se presentará en cuatro ciudades en México, es auspiciado por GNP Seguros en colaboración con la Máxima Casa de Estudios, y señaló que "The Silence of Sound", es un proyecto que pretende acercar al mundo de la música sinfónica y cuenta la historia de un personaje, en el que la imaginación vuela y que puede plasmar situaciones, sentimientos y paisajes.

Dijo que el repertorio musical es de varios autores, "en este caso, es un viaje interno a la mente y al alma de un músico. Este trabajo lo venimos desarrollando Gaby y yo desde hace casi ocho años cuando la conocí en un espectáculo de ella. Es un trabajo muy minucioso, donde trabajamos la música, la historia escrita por ambas y fusionarla. Ha sido un largo sueño y me emociona poder presentarlo aquí en San Luis Potosí".

Por su parte, Gaby Muñoz "Chula The Clown", agradeció la oportunidad de poder presentar su espectáculo de la mano de la maestra Alondra de la Parra, "esta fusión de dos disciplinas que pudiera parecer que no coinciden, y de pronto nos damos cuenta que tiene todo que ver; con un lenguaje lúdico, onírico, y que ente caso, mi personaje es un puente que logra empatizar entre el universo escénico y orquestal, con la audiencia".

Finalmente, Alondra de la Parra y "Chula The Clown" coincidieron en señalar que el espectáculo que se presentará en el recinto universitario, "es un viaje de fusionar nuestras disciplinas y destacar que la música y la actuación van de la mano".