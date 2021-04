Altas probabilidades de que haya FIL Guadalajara presencial: Schulz

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) tiene altas probabilidades de que este año se lleve a cabo de forma presencial, pero sin dejar de lado las actividades virtuales, dijo su directora Marisol Schulz Manaut.

"No sabemos cuál es el futuro de la feria, pero gracias a como está el sistema de vacunación en distintas partes del mundo y en el nuestro, hay muchas posibilidades de tener una feria presencial, acotada con todos los protocolos sanitarios y posiblemente, un espacio alterno en el Centro Cultural Universitario (de Guadalajara)", dijo la directora del encuentro librero.

Schulz participó en la XI Semana de industrias de Entretenimiento, organizado por la Universidad Anáhuac, donde impartió la conferencia "Los retos de las ferias del libro ante la pandemia". Detalló que de realizarse la FIL de manera presencial, la Expo Guadalajara se mantendría como sede principal y el Ágora Jenkins, en el Centro Cultural Universitario, sería un espacio alterno que se eligió por estar al aire libre.

Además del futuro de la FIL Guadalajara, Schulz habló de la situación actual de la Feria que el año pasado tuvo que llevarse a cabo de forma virtual debido a la pandemia de Covid-19.

"Tenemos un déficit, comenzamos 2021 con un problema económico muy serio, porque en la feria sólo hubo egresos y aunque hayamos llegado a 5 millones de personas (en la edición virtual), no tuvimos ingresos. Ese es el reto que tenemos para este año", indicó y agregó que cuando las condiciones lo permitan, la FIL se llevará a cabo de forma presencial en su totalidad, aunque "sin dejar de lado, sin soslayar, la parte digital, porque eso ya llegó para quedarse".

Y es que año con año, desde hace más de tres décadas la feria se había llevado a cabo de forma ininterrumpida, lo que la ha colocado como el encuentro librero más importante en español y ser considerada de las cinco más relevantes a nivel mundial, por la cantidad de visitantes que reunía.

De hecho, en 2019, tuvo como país invitado a la India. En total se llevaron a cabo alrededor de 3 mil actividades y se recibieron a cerca de 841 mil personas, no sólo de México, sino de otros 47 países. Sin embargo, en 2020 la situación fue diferente por la emergencia sanitaria.

El año pasado, el emirato Sharja iba a ser el invitado de honor. Los planes se mantuvieron, porque epidemiólogos les indicaron que "había ciertas posibilidades de hacer una feria presencial", pero Schulz relató que en verano, luego de la segunda ola en Europa, se dieron cuenta que era "arriesgado" y para mediados de septiembre "nos dimos cuenta que era irresponsable y arriesgado".

Al final la feria se realizó de forma virtual, trabajo que fue un "enorme desafío, porque implicó andar un camino que nunca habíamos andado" y aunque la directora reconoció que hubo errores y situaciones como "apagones" lo que implicó reprogramar un par de actividades, calificó el resultado como "una edición exitosa".

En total, la FIL Guadalajara realizó 300 actividades -en comparación de las 3 mil de 2019- y con ellas se lograron 5 millones de interacciones; sin embargo, eso sólo implicó egresos, ningún ingreso, por eso Schulz señaló que el déficit que enfrentan es uno de los retos para este 2021.