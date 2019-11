AMLO recomienda adquirir libros en el 'Buen Fin'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los ciudadanos, pero sobre todo a sus opositores, que este Buen Fin además de ropa y electrodomésticos, adquieran libros.

"Sí los conservadores se dieran tiempo de leer pensarían de otra manera, cuando menos no tan desquiciado", dijo en su conferencia de prensa mañanera.

A sus adversarios el mandatario les recomendó ahora que se habla del asilo libros como "El hombre que amaba a los perros", de Leonardo Padura, que es una historia novelada del asilo al líder ruso Leo?n Trotsky en México.

También "De Viva Voz", de Don Gilberto Bosque, quien como diplomático salvó la vida de judíos y españoles; así como "La historia que Viví", de Gonzalo Martínez Corbala, embajador de México en Chile cuando el golpe de Estado de 1973.

El mandatario dijo que esta iniciativa de El Buen Fin tiene como objeto impulsar el mercado interno, pero -dijo- queremos que nuestro pueblo no solo consuma lo básico, que se compre un aparato electrodoméstico, que se pueda comprar zapatos, ropa y libros.

Señaló que no participará en el fin de semana de compras y ofertas porque estará de gira de trabajo con pueblos indígenas de Durango, Nayarit y Jalisco.