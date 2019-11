Ampliaciones a Cultura por 150 millones en el PEF 2020

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 contempla para el sector Cultura (Ramo 48) recursos por 13 mil 367 millones 480 mil 531 pesos, lo que significa que no hubo modificaciones con relación al proyecto enviado por el Ejecutivo en septiembre pasado.

Aunque el presupuesto para el sector contiene un aumento de 3.6% con respecto a los 12 mil 894 millones 90 mil 259 pesos que se aprobaron para Cultura en 2019, en los hechos no será así porque el 12.4% del presupuesto se destinará sólo al rubro Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Cultural, que son recursos por mil 668 millones de pesos dirigidos específicamente al proyecto del Bosque de Chapultepec, que es algo que en 2019 no existió.

El presupuesto sí incluyó finalmente una ampliación de recursos en el ramo S268, pero será sólo por 150 millones de pesos; en 2019 esta ampliación fue de 500 millones. Esta ampliación de 150 millones de la partida Programa de Apoyos a la Cultura se destinará a subsidios en los campos de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura; Apoyo a Infraestructura de los Estados; Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias; Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial; Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, y Apoyo a Festivales Artísticos.

De acuerdo con lo que contenía el proyecto, el presupuesto destinará a la subsecretaría de Desarrollo Cultural mil 836 mdp, mientras que en 2019 ésta operó con 97 mdp. Para la subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura el presupuesto será de 646 millones, cerca de 640 mdp más que lo asignado este 2019.

Cultura Comunitaria, el programa central de la Secretaría, recibirá 50% más de recursos: en 2019 operó con 400 y en 2020 tendrá 600 millones. En contraste, el Fonca no tendrá un incremento de 50% de sus recursos sino que pasará de cerca de 600 millones a 616.2 millones de pesos. También, con base en el proyecto porque el PEF aún no se publica en la Gaceta Parlamentaria, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tendrá tiene 3 mil 918 mdp, poco más de 178 mdp con relación a 2019; y el Instituto Nacional de Bellas Artes, 3 mil 259 mdp, lo que significa un incremento de 175 millones.

Hacia 2020 disminuyen los recursos al Programa Nacional de Reconstrucción (cerca de 500 millones) tendrá 333 mdp frente a los 800 mdp de 2019; la Dirección de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural sólo recibirá 383 mdp cuando el presente año tuvo 997 mdp.