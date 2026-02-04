Aniversario del Taller Libre de Literatura
Para conmemorar el XXXIV aniversario del Taller Libre de Literatura del Museo Manuel José Othón, en la Casa Museo Othoniano, se realizará una lectura de poesía y narrativa mañana jueves 5 de febrero a las 19:30 horas, reunirá a escritoras y escritores que actualmente forman parte del taller y propone un encuentro abierto con sus textos.
La sesión estará dedicada a compartir el trabajo literario que se produce dentro del taller, con lecturas en voz alta de poesía y narrativa breve. Los textos dan cuenta de búsquedas personales, ejercicios de escritura sostenidos en el tiempo y miradas diversas que conviven en un mismo espacio de formación y diálogo.
El Taller Libre de Literatura del Museo Othoniano inició actividades el 1 de febrero de 1992 y desde entonces ha funcionado como un espacio constante para la escritura. Está integrado por personas jóvenes y adultas interesadas en desarrollar su trabajo literario y se mantiene como un taller gratuito que sesiona cada miércoles, de 12:00 a 14:00 horas, en la Sala de Lectura del museo.
La coordinación corre a cargo de Ana Neumann, escritora y narradora oral con una amplia trayectoria en el ámbito cultural y formativo. Su labor al frente del taller ha sostenido una dinámica centrada en la lectura, la escritura y la escucha crítica, elementos que han permitido la continuidad del grupo a lo largo de más de tres décadas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El aniversario se plantea como una celebración del ejercicio literario colectivo y del tiempo compartido alrededor de la palabra escrita La lectura está abierta al público y busca acercar a las y los asistentes al trabajo que se gesta semana a semana dentro del taller, en un espacio donde la escritura se entiende como práctica constante y en construcción.
no te pierdas estas noticias
Día de la Candelaria: tradición, fe y tamales que reúnen a las familias
Redacción
Una festividad que cierra el ciclo navideño
MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE
Estrella Govea
Una forma de detener el tiempo y mirar de nuevo la ciudad
Roma cobra entrada en Fontana de Trevi a turistas
El Universal
El icónico monumento de Roma ahora requiere pago para turistas