Para conmemorar el XXXIV aniversario del Taller Libre de Literatura del Museo Manuel José Othón, en la Casa Museo Othoniano, se realizará una lectura de poesía y narrativa mañana jueves 5 de febrero a las 19:30 horas, reunirá a escritoras y escritores que actualmente forman parte del taller y propone un encuentro abierto con sus textos.

La sesión estará dedicada a compartir el trabajo literario que se produce dentro del taller, con lecturas en voz alta de poesía y narrativa breve. Los textos dan cuenta de búsquedas personales, ejercicios de escritura sostenidos en el tiempo y miradas diversas que conviven en un mismo espacio de formación y diálogo.

El Taller Libre de Literatura del Museo Othoniano inició actividades el 1 de febrero de 1992 y desde entonces ha funcionado como un espacio constante para la escritura. Está integrado por personas jóvenes y adultas interesadas en desarrollar su trabajo literario y se mantiene como un taller gratuito que sesiona cada miércoles, de 12:00 a 14:00 horas, en la Sala de Lectura del museo.

La coordinación corre a cargo de Ana Neumann, escritora y narradora oral con una amplia trayectoria en el ámbito cultural y formativo. Su labor al frente del taller ha sostenido una dinámica centrada en la lectura, la escritura y la escucha crítica, elementos que han permitido la continuidad del grupo a lo largo de más de tres décadas.

El aniversario se plantea como una celebración del ejercicio literario colectivo y del tiempo compartido alrededor de la palabra escrita La lectura está abierta al público y busca acercar a las y los asistentes al trabajo que se gesta semana a semana dentro del taller, en un espacio donde la escritura se entiende como práctica constante y en construcción.