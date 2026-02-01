"YO SOY GATO CATÓLICO", EXPOSICIÓN DE BÁRBARA ÁRAB

La exposición "Yo soy gato católico" de la artista potosina Bárbara Árab, programada para el martes 3 de febrero a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito.

La muestra reúne la obra reciente en la que Bárbara Árab explora imágenes, símbolos y narrativas vinculadas a lo religioso, reinterpretadas desde su experiencia individual. A través de personajes, escenas y referencias visuales, la artista plantea una reflexión pictórica que cruza lo espiritual con lo cotidiano, sin apegarse a una iconografía tradicional.

La trayectoria de Árab se ha construido a partir de un acercamiento temprano a la pintura y de una práctica constante centrada en el uso del color y la experimentación técnica. Parte de su desarrollo artístico ocurrió en España, donde logró colocar su obra y consolidar su trabajo en el ámbito comercial, experiencia que amplió su mirada y su lenguaje visual.

El proceso creativo de la artista parte de vivencias personales y cambios de etapa, lo que se refleja incluso en la manera de firmar su obra. Tras trabajar durante años bajo su nombre, adoptó la firma Gato Cristiano, identidad que dialoga con la serie que ahora presenta. En piezas como Mi Edén, la autora revisa episodios simbólicos desde una postura crítica y actual.

Las piezas integran técnicas como óleo, acuarela y acrílico, así como el uso de texturas y espátula, recursos que dan forma a una propuesta visual diversa. Con esta exposición, Bárbara Árab presenta una etapa reciente de su producción y suma una nueva lectura al panorama artístico local desde el espacio cultural de San Miguelito.

La exhibición abrirá al público con entrada libre y propone un acercamiento personal a la pintura desde una lectura contemporánea del arte sacro.