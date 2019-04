Aparece un posible grafiti de Banksy tras la protesta ecologista en Londres

LONDRES (EFE).- Un misterioso grafiti aparecido en Marble Arch, en el centro de Londres, al término de una protesta ecologista de diez días en la capital británica podría ser del enigmático artista británico Banksy, según algunos expertos.

La obra ha sido descubierta este viernes en un murete en la zona donde el jueves se clausuró temporalmente la manifestación contra el cambio climático, organizada por el grupo Extinction Rebellion y que durante días mantuvo parcialmente paralizada la ciudad.



El mural muestra a un niño o niña con un símbolo del colectivo ecologista, arrodillado junto a una planta que brota del suelo.



"Desde este momento, acaba la desesperación y empieza la táctica", reza el mensaje que acompaña el diseño, cuya autoría se atribuye al artista, quien de momento no lo ha reivindicado.



Un portavoz del ayuntamiento del distrito londinense de Westminster ha confirmado que el grafiti se está investigando, sin indicar si será protegido como posible pieza de arte público, dada la alta cotización de la obra del creador inglés.



En declaraciones al periódico "The Guardian", el coleccionista John Brandler, que tiene una galería y varias obras de Banksy, no duda de que el mural lleva el sello del grafitero, tanto por la ejecución como porque "es una causa que él apoyaría".



Algunos manifestantes aún presentes en la zona de Marble Arch han señalado que, aunque no vieron quién hizo el mural, "todo el mundo sabe que es un Banksy", porque ha sido "verificado por otros artistas urbanos".



Brandler adquirió el último trabajo reconocido por el artista, un mural aparecido en diciembre de 2018 en la pared de un garaje particular en la localidad galesa de Port Talbot.



Este grafiti -que muestra a un niño con un trineo que parece disfrutar de la nieve, aunque en realidad son cenizas, en alusión a la contaminación industrial- será trasladado en breve a un museo de arte público en esta misma zona del País de Gales.