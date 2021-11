Con la exigencia de la autonomía universitaria y de la prevalencia del pensamiento en libertad, arrancó este sábado la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que el presidente del encuentro literario, Raúl Padilla, señaló: "nuestra feria ha tenido que encarar el asedio del poder público, desde intentar suprimir su vínculo con la Universidad y convertirla en una feria del Estado o proscribir libros y autores por ideas incómodas, hasta recortar apoyos al programa cultural, en ocasiones totalmente como es el caso de este año".

"Es momento de defender a los libros y a sus autores. Es momento de mostrar espíritu de cuerpo con la industria editorial y la cadena de libros. Aquí somos escritores y lectores; voces, no hocicones, y voces que repudiamos el pensamiento único, vengan de donde vengan", señaló Raúl Padilla, quien celebró la presencia en la inauguración de la FIL, de Lorenzo Córdova, presidente del INE, que dijo ha hecho una "valerosa defensa. Su lucha es la de todas las instituciones ciudadanas por mantenerse autónomas".

También en un claro mensaje contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien no estuvo presente en la ceremonia inaugural cuya declaratoria estuvo a cargo del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Raúl Padilla dijo que la FIL es producto de la autonomía universitaria y esa autonomía es sinónimo de independencia del poder público y de libertad de pensamiento.

"Quienes pretenden socavarla se alían con el oscurantismo y el despotismo, van en contra de la ley y de la a sociedad misma, señaló Raúl Padilla, presidente de la FIL, quien fue secundado por Ricardo Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, quien aseguró que a la FIL se le cuida, a la FIL no se le daña.

"Por eso siempre debemos de ser más, muchos más los que luchemos para que Sergio Ramírez pueda regresar a Nicaragua y para que la FIL sea siempre de Jalisco para México y el mundo", el rector, agregó: "Un presidente más, un gobernador más, yo soy un rector más, pero la FIL es única, la FIL es de todos y es para siempre".

Enrique Ibarra Pedroza, quién acudió a la inauguración de la FIL Guadalajara en representación del gobernador Enrique Alfaro, señaló que hay un "pleno respeto del gobierno de Jalisco a la autonomía universitaria" y dijo que el gobierno seguirá apoyando las sucesivas ediciones de la FIL.

Justo en el marco de la inauguración, el escritor Sergio Ramírez fue el encargado de hacer la declaratoria de esta edición de la Feria que hoy y que concluye el próximo 5 de diciembre y que tiene a Perú como País Invitado de Honor.

El escritor nicaragüense que vive en el exilio, habló de los libros que extraña de su biblioteca, que es dijo, su casa dentro de otra casa, esa que abandonó en Nicaragua, una Patria que extraña y de la que está "desterrado" y "despatriado". En su discurso dijo que "la misión de una tiranía es la que tú propio país se te vuelva extraño".

Ramírez fue el encargado de entregar el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021 a la escritora chilena Diamela Eltit, quien habló de libros y de autores que la han marcado como Juan Rulfo, Elena Garro, Julio Cortázar y por supuesto Nicanor Parra, pero que no dejó de lado su crítica al candidato chileno José Antonio Kast, que dijo representa no la derecha, sino la extrema derecha.

"Hoy la fuerza de la extrema derecha pugna por gobernar Chile. Nuestra comunidad, la literaria, por el conjunto de la ciudadanía ante este adverso escenario, estamos trabajando de manera intensa, lo hacemos para impedir un gobierno rapaz fundado en el desprecio", dijo la narradora que apuntó que experimentamos un tiempo inédito marcado por la mundialización de la enfermedad y su contagio.

Con la entrega del Premio a Diamela Eltit inició la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un encuentro de libros y de ideas, un espacio de libertad de la palabra a través de encuentros diversos.