Arturo Chacón-Cruz celebrará 25 años de carrera con gala en Bellas Artes

"Sólo de pensarlo, me dan ganas de llorar... de tener la oportunidad de venir a México, donde todo empezó, en este teatro. Cuando salí de Hermosillo le dije a mi papá: yo voy a cantar un día en Bellas Artes. Mi papá me dijo: no te pongas metas tan altas. Sucedió rápido y 25 años después poder celebrar aquí, donde era mi sueño cantar, se volvió mi casa, mi familia, el Coro, la Orquesta son gente de la familia, me siento conmovido, honradisimo", explicó el tenor Arturo Chacón-Cruz sobre la gala, el concierto conmemorativo para celebrar sus 25 años de carrera el 8 de junio, a las 17:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

La curaduría del programa señaló, está pensada particularmente para el público mexicano; iniciará con la música que es técnicamente más difícil para pasar, posteriormente, a obras más conocidas del repertorio mexicano y español.

El abanico del programa pasará por "Carmen", de Bizet, el "Turandot" y "Manon Lescaut", de Puccini, el "Macbeth", de Verdi, "La boda de Luis Alonso", de Giménez y canciones de referentes nacionales como José Alfredo Jiménez y Agustín Lara.

El repertorio mexicano, dijo Chacón-Cruz, no debe cantarse con demasiado purismo, sino que requiere de un espíritu de franqueza y conexión con lo verdadero. Contó que su trayectoria no fue meteórica, sino que ascendió de manera paulatina.

Una carrera que describió como cuidadosa en cada paso, y programada con estudio, disciplina y amor hacia su labor y la gente que lo rodea; reconoció, además, que si no hubiera sido por figuras como Plácido Domingo y Ramón Vargas, que lo llevaron de la mano por un tiempo, no estaría donde se encuentra ahora. De la misma forma, mostró su interés por apoyar a los alumnos del Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

Sobre el "Rigoletto", ópera en la que actualmente participa, dijo que es una referencia: "Comienza a ser como música de rock en mis tiempos. Ver al público así de emocionado no me había sucedido jamás en México. Estamos en una nueva era, me parece, y justo venir en este 25 aniversario para mí es un honor".

En la conferencia fueron destacadas también las presencias de Gaetano Lo Coco, como director concertador, y el Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, con Rodrigo Cadet como director huésped del Coro.