Arturo Pérez-Reverte causa polémica tras burla en Twitter

Arturo Pérez-Reverte ha causado polémica en redes sociales por un comentario que hizo sobre una posibilidad de que el Ministerio del Interior de España cambiaría la denominación de un grupo de personas por uno que sea más igualitario.

Hace un mes Europa Press difundió que autoridades estudiarían la posibilidad de cambiar la denominación "Menores Extranjeros No Acompañados" (MENA) por "Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes No Acompañados" (NNAMNA) en aras de la igualdad.

El escritor español recordó esta información y además del cambio de nombre indicó: "Como dije, en España estamos siendo gilipollas por encima de nuestras posibilidades".

Seguidores del autor de "La Reina del Sur" y "Falcó" consideraron que el cambio de título era una broma, pero después se dieron cuenta de la información; otros consideraron innecesario el cambio y resaltaron que no solucionaba problemas ni era funcional.

El ganador del Premio Asturias de Periodismo y miembro de la Real Academia Española se ha manifestado a favor del lenguaje inclusivo, aunque también ha mostrado su oposición porque se diga "todes", pues hay que tener límites "y el límite es la estupidez".

"La mujer está ejerciendo ahora roles que antes no desempeñaba y es evidente que la lengua debe adaptarse a ello. Lo que pasa es que hay límites y el límite es la estupidez. Yo puedo decir señoras y señores, presidenta, jueza pero no voy a decir 'todes les niñes'", dijo en abril de 2019.