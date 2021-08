Así va la maqueta del Templo Mayor para conmemorar 500 años de Resistencia Indígena en el Zócalo

En el marco de la celebración de los 500 años de resistencia indígena México-Tenochtitlan, el Gobierno de la Ciudad de México recrea una maqueta del Templo Mayor en la plancha del Zócalo capitalino, que se podrá ver terminada a partir del 13 de agosto hasta el 1 de septiembre.

La maqueta medirá 16 metros de altura, 25.81 metros de frente y 27.17 metros de profundidad: "No se puede al tamaño real porque el espacio no resulta lo más favorable por los vientos que corren y porque la normatividad no permite que nada pueda superar la altura de las torres de la Catedral", explicó el jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real.

Su construcción requerirá nueve mil 300 tubos para su armado interno y tableros de fibra de densidad media para los muros que serán forrados con placas de poliestireno, además de acabados de pintura vinílica, texturizada y líquido antifuego.

También se proyectará sobre la maqueta una intervención luminosa a la que Suárez del Real define como una "recuperación de la memoria".

En el espectáculo, que durará 15 minutos, se narrará el origen del pueblo mexica y su destino, así como la lucha por la Independencia y su consolidación como México independiente.