Bailarina potosina gana el Certamen Nacional de Folklor Mexicano 2022

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Andrea Estefanía Mora de 26 años, se convirtió en Reina Nacional de Folklor 2022 tras haber representado a su natal San Luis Potosí en el Certamen Nacional de Folklor Mexicano 2022 que se realizó del 1 al 3 de diciembre en Tapachula, Chiapas.

Durante tres días, Andrea Mora dejó en alto a la entidad potosina en donde demostró a través de la danza y presentación del traje típico indígena de San Luis Potosí, la riqueza cultural y tradicional que se mantiene viva en todo el estado.

"Este certamen es para platicar un poco lo de mi estado y para explicar la cultura y el arte que tenemos, las danzas y el significado de los trajes", puntualizó.

Para Andrea una de las principales metas personales para este 2022 era poder concluir su titulación en la Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana, carrera que estudió en la Escuela Estatal de Danza de San Luis Potosí. Sin embargo, tras haber publicado la convocatoria que realiza la organización "Guendabiani", decidió inscribirse luego de recibir una llamada del presidente de la organización en donde le hacían saber que de la entidad potosina no había nadie registrado.

Fue hasta el mes de septiembre que le notificaron que había sido elegida como representante de San Luis Potosí en el certamen, por lo que tuvo cerca de un mes para prepararse tanto artísticamente con la coreografía y secuencias, como con su equipo de trabajo para la preparación del traje, maquillaje, además de conseguir el dinero necesario pues dijo que las instituciones gubernamentales a las que acudió para el apoyo de la cultura no le dieron la oportunidad.

"Fue un poco difícil por el recurso económico porque un viaje no está tan barato como se piensa. Tuve que buscar patrocinadores para que me pudieran echar la mano (...) me siento muy bendecida de haber tenido a las personas correctas dentro del equipo. Espero que en un futuro se pueda abrir la oportunidad (económica de instituciones) para otros artistas", agregó.

Explicó que el concurso consta de tres etapas, pues se busca resaltar y difundir la cultura y tradición de cada estado del país, en la primera etapa o día de concurso se presenta de manera oficial a todos los participantes que representan cada estado; el segundo día se realiza una pasarela de traje típico en el que ella porto con orgullo el traje indígena de San Luis Potosí de la región Huasteca, en donde además se tiene que explicar el origen y significado del mismo; mientras que el último día por 15 minutos realizó un viaje dancístico por la regiones que componen el estado.

"Tenemos una gran responsabilidad y más las personas que nos dedicamos a la danza folklórica porque tenemos que preservar y seguir difundiendo todas las tradiciones", destacó.

Andrea comentó que además de llevarse a Chiapas en el corazón, el haber competido en el certamen y haber ando el título de reina representa una oportunidad para su carrera profesional y para que la entidad potosina se conozca a través de sus raíces culturales.

Mora Garay comenzó a bailar desde los 9 años, practicó ritmos latinos en su infancia y adolescencia, posteriormente ingresó a la Escuela Estatal de Danza para realizar la licenciatura en Danza Folklórica Mexicana, de manera profesional se ha desenvuelto en la danza desde hace seis años.