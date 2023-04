Barro Rojo estrena la pieza "Omisión Cuatro Tres"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La compañía Barro Rojo Arte Escénico presenta el programa "40 y uno" este fin de semana en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque (CCB). Con dicho programa, la agrupación celebra, como su nombre lo indica, su aniversario 41 y estrena internacionalmente la pieza "Omisión Cuatro Tres", creada y dirigida por Julio Hernández, y presenta, también, "Epifanía", de Miguel Gamero.

El tema de "Omisión Cuatro Tres" son las desapariciones en México, aunque su eje, su centro, es el caso Ayotzinapa: "Las desapariciones forzadas, las violencias, los asesinatos y secuestros son sucesos funestos que le duelen no sólo a la familia, sino al entorno y la sociedad", explica, en entrevista, Laura Rocha, directora de Barro Rojo.

Sobre Hernández, autor de la pieza, señala que él retomó, como detonador, la problemática de una tragedia crucial en el México reciente: "Fue un suceso cruel que intentan invisibilizar. Él, Julio, quiere hacerlo visible desde el hecho escénico".

Por supuesto, no es la única zona donde ha habido violencia, abunda, pero Hernández se aboca allí y alude a la cosmogonía de Guerrero: "Él retoma las danzas de los pueblos originarios de la región y las transforma, las regresa con un lenguaje contemporáneo".

En su trayectoria, Barro Rojo ha utilizado con frecuencia "el movimiento, la danza, el hecho escénico" para denunciar y darle voz, a través de la autoafirmación del cuerpo en el escenario, a quienes han perdido, en muchos casos, la vida y, aunque es evidente decirlo, la presencia, lo corporal.

"Julio es un coreógrafo joven, pero maduro, que ha encontrado su voz creativa", afirma Rocha. En este caso, su voz se vuelca, continúa, sobre temas que lo provocan, le duelen y lo lastiman.

"Él quiere sumarse a familiares y organizaciones para seguir denunciando los atropellos y violencias que vivimos". Es una forma, en otras palabras, de salir de un universo convulso y desalentador. De repente, subraya, ya no se sabe nada de ciertos desaparecidos; como sociedad, los 43 se empiezan a diluir. "Lo que Julio plantea es que nunca veremos otra vez a los 43, pero existe una esencia y un clamor: seguiremos diciendo que las personas no desaparecen, las personas son desaparecidas".

La segunda pieza del programa "40 y uno" es la ya mencionada "Epifanía", de Gamero, coreógrafo de una vasta trayectoria. La obra se inspira en las mujeres privadas de la libertad, "condenadas justa o injustamente; él habla de estas mujeres en encierro y la manera de arroparse y compartirse que tienen ellas, las mujeres que se acompañan y luchan por seguir y transformar cada momento de su vida al interior de la cárcel".

Uno de los casos abordados por el coreógrafo en "Epifanía" es el de Jacinta, "mujer indígena, encarcelada injustamente, que estuvo tres años en reclusión y pugnó por su libertad hasta que la alcanzó".

Una justicia con el sello de la discriminación, el clasismo y el racismo, concluye la directora.

El programa "40 y uno" puede verse hoy en el CCB, a las 20:00 horas; el sábado, a las 19:00 horas, y el domingo, a las 18:00 horas. Además, se transmitirá en vivo desde la cuenta de Facebook Danza INBAL.