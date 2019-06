Cae 12.3% número de visitantes a los museos en México durante 2018

Durante 2018, los museos en México reportaron una afluencia total de 67.7 millones de visitantes, 7.4 millones menos respecto a 2017, lo que significó una contracción de 12.3%, de acuerdo con los datos más recientes de las Estadísticas de Museos dadas a conocer por el Inegi.

El mayor número de visitantes se concentraron en la Ciudad de México con 30.5 millones en 136 museos; Nuevo León con 11.2 millones en 45 museos; y Puebla con 3.8 millones en 59 museos. Sólo estas tres entidades concentraron el 67.3% de la afluencia total de los visitantes durante el año pasado. La permanencia en el museo del 56.2% de los visitantes fue de menos de una hora.

Según la opinión de los visitantes los principales motivos por los que las personas no asisten a los museos son: falta de cultura/educación (19.5%), falta de difusión y publicidad/desconocimiento (18.9%) y no les interesa/falta de motivación/flojera (15 por ciento). En 2017 el primer motivo para no visitar el museo fue falta de difusión y publicidad (23.3%).

Durante 2018, a nivel nacional se cuenta con información de mil 86 museos. La temática principal de los museos es la historia (44.2%), seguida del arte (23.1%) y la arqueología (21.1%), situación que también se registró en 2017 con 42.0%, 24.5% y 22.1%, respectivamente.

El 33.2% de los museos cuentan con colecciones de representatividad local, 16.6% estatal, 18.6% regional, 20.6% nacional y 11.0% internacional. Respecto del año 2017, la representatividad local tuvo un incremento del 1.4%, en el resto de los casos, la variación es menor al uno por ciento.

El 56% de los museos son gratuitos, mientras que el 22.7% cobran una cuota de ingreso y el 21.3% restante aplican la gratuidad sólo algunos días de la semana. Las proporciones son similares a las de 2017.

El 86.5% de los museos cuenta con servicio de visitas guiadas y 46.7% con actividades artísticas y culturales, escenario que también se presentó en 2017, con 83.7% y 44%, respectivamente, mientras que 34.6% disponen de infraestructura para personas con discapacidad y sólo 25.8% cuentan con servicio de Wi-fi.

El promedio nacional del personal en los museos es de 29 elementos, el cual se mantiene respecto al del año anterior. Respecto del personal que los opera, 39.1% corresponde a voluntariado y servicio social.

El 55.4% de los visitantes cuenta con escolaridad de nivel superior, que corresponde a un incremento del 0.1%, respecto a 2017.

El 62% de los visitantes indicó vivir en la entidad federativa donde se encuentra el museo, 33% radica en otra entidad federativa y 5% en otro país. Las proporciones son similares a las de 2017.

El 66.9% de los visitantes reportó haber recibido algún estímulo familiar durante la infancia para visitar museos o recintos similares, mientras que el 32.8% manifestó no haberlo recibido. Las proporciones son similares a las reportadas para el año anterior.

El 77.3% de los visitantes indicaron que la entrevista coincidió con la primera vez que visitaron el museo, mientras que el 13.5% manifestó haber realizado dos o tres visitas y el 9.2% cuatro o más visitas, en los últimos 12 meses (incluyendo la visita en la que respondieron la entrevista).