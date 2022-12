Canacine crea Incubadora de talento para apoyar al cine mexicano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Con el fin de encontrar historias positivas, cubriendo el espectro faltante entre lo comercial y el cine de autor en las producciones mexicanas, se ha creado una incubadora de talento por parte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Tábata Vilar Villa, directora de Canacine, la cual aglutina a exhibidoras, distribuidoras, productoras, escuelas y prestadoras de servicios afincados en México; señala que la idea es que a mediados del próximo año, estén concretados tres proyectos.

"Estamos buscando productos que conecten con públicos, que sean entretenidos y se la pase bien; el espíritu es contar historias que promueven la buena onda, positivas, inspiradoras. Que sean para toda la familia, algo intermedio entre la comedia y lo artístico, que es una franja no atendida", refiere.

La ejecutiva destaca que actualmente el cine mexicano representa el 3% del mercado, casi la mitad de lo que en promedio se generaba antes de la pandemia. En 2019, previo a la llegada del Covid, más de 10 películas como "#Lady Rancho" superaron el millón de asistentes, algo inédito en los tiempos recientes, pero luego todo se frenó.

"Debemos hacer algo, sabemos que no está como antes de la pandemia (el cine mexicano) esperamos que esto ayude", reitera Vilar Villa.

La convocatoria, disponible en la página de la Cámara, concluye la última semana de diciembre, tras casi dos meses de haber sido abierta. De todos los inscritos, quienes usarán seudónimo, se elegirán los 15 mejores y, de estos, un jurado compuesto entre otros por Guillermo Arriaga y Jorge Volpi, elegirá a los tres ganadores que serán dados a conocer a finales de enero.

Pueden participar exclusivamente aquellos guionistas con una película ya estrenada en cine o plataforma, sea mexicano por nacimiento o residente. Los ganadores tendrán un pago de 450 mil pesos; 200 mil más se irán al pago de consultores de EU y su traducción.

"Ellos tienen mucha experiencia en cómo hacer algo universal, que sus historias viajen por varios países. No es que vaya a quitar la esencia o cambiar la historia, sino que ellos ven el desarrollo de personajes, cómo profundizar", aclara Vilar Villa.

La Incubadora, que tardó un año en cristalizarse, cuenta con diversos patrocinios como Cinemex, Cinépolis, Coppel y Amazon Prime Video, así como Parra y Asociados, despacho legal en términos de derechos de autor y la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM).

La idea, expresa Vilar Villa, es que cuando se compren los guiones por parte de un estudio ese dinero regrese a la Incubadora y sirva para seguir apoyando otras convocatorias, siempre y cuando esta primera edición resulte positiva.