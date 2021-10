CDMX anuncia regreso de Feria Internacional del Libro al Zócalo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la edición 21 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo que se llevará a cabo del 8 al 17 de octubre en la Plaza de la Constitución.

En esta edición participarán 340 casas editoriales, de las cuales, 117 son independientes. Y se distribuirán al público alrededor de 9 mil ejemplares gratuitos.

Asimismo, estarán presentes de manera virtual y presencial 250 autores.

Durante la FILZ se llevarán a cabo tres foros, además se harán homenajes a Antonio Helguera, Francisco G. Haghenbeck, Enrique González Rojo y a Jacinto Barrera Bassols.

La titular de la Secretaría de Cultura local, Vannesa Bohórquez López, destacó que, tras la pandemia por Covid-19 la Feria regresa de manera presencial, pues la capital está en condiciones tras el proceso de vacunación y la disminución de casos.

Refirió que la vigésima primera edición de la Feria del libro, es un espacio para fomentar la lectura, el reencuentro, es un espacio para acercarse a los libros.

Paloma Sáenz Tejero, directora de la FILZ destacó que esta feria está dedicada a la gente, pues no tiene barrera para que las personas que llegan al Zócalo se acerquen a los libros, a los autores, a las presentaciones de libros, charlas, conferencias y conciertos.

Refirió que pese a que no se sabía cuál iba a ser la situación de la pandemia, la Feria ha sido apresurada, no obstante, contará con grandes expositores y tendrá muy buena calidad.

Resaltó que se cuidarán las medidas sanitarias y que este evento será el parteaguas para regresar a los eventos masivos en el Zócalo.

Sáenz Tejero comentó que el 80% de las actividades serán presenciales, el resto será virtual e híbrida y se transmitirán todas las por redes sociales en las cuentas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo.

Por su parte, Sheinbaum Pardo expuso que la celebración de esta Feria tiene la característica de que se trata de una feria popular, con acceso a todas las personas.

Indicó que es un momento importante para la Ciudad, pues va saliendo de la pandemia por Covid-19, por lo que la gente necesita felicidad.

--CDMX va por reanudar los eventos masivos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que, a partir de este mes y hasta diciembre, se comenzará con la organización de eventos masivos, lo que ayudará en la reactivación de la economía.

"A partir de este mes de octubre, y sobre todo a noviembre y diciembre, iniciamos con los grandes eventos masivos en la Ciudad de México, eso lo podemos hacer gracias a que tenemos vacunada, por lo menos con una dosis, a todos los adultos de 18 años y más", expresó.

En ese sentido, también celebró el incremento de empleos formales que se registraron en septiembre pasado, al recuperarse un total de 25 mil trabajos. Aseguró que es un cambio en la tendencia y que lleva cerca de cuatro meses con un incremento.

En el marco de la presentación oficial de la Ciudad de México como sede del Tianguis Turístico 2023, Sheinbaum Pardo mencionó que para 2022 se tiene una campaña dedicada a promover el turismo en la capital.

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, explicó que el Tianguis Turístico se realizará por primera vez en la Ciudad, del 30 de abril al 10 de mayo de 2023, y se espera recibir a 15 mil asistentes de 70 naciones, además de más de 3 mil compradores.

Se prevé una derrama económica de mil 740 millones de pesos, y se estima que la Ciudad invertirá entre 50 y 60 millones de pesos, lo que representa sólo 5% de la derrama generada por el evento.