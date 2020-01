Chamín Correa deja legado importante en la música

El talento de Chamín Correa, apodado "el requinto de oro", llegó a decenas de artistas.

Nombres como el de José José, Rocío Dúrcal, Enrique Guzmán, Lucía Méndez y Luis Miguel, contaron con Benjamín Correa, nombre real del guitarrista, ya sea como músico o como productor de sus canciones. Tan sólo con "El Sol" fue pieza clave al colaborar para su "Romances", disco que reavivó en su momento su carrera.

Pero su amistad con el cantante provenía desde años atrás tanto que cuando se estrenó la serie biográfica de Luismi, en 2019, Chamín fue uno de los que no estuvo conforme con la forma en que Luis Rey, padre del artista, era plasmado en pantalla.

"Pintan mal a Luisito Rey. Yo así no lo conocí, era una muy buena persona, no lo vi hacer desmanes, ni regañar a Luis Miguel; yo sí abogo por una buena conducta de él", señaló a EL UNIVERSAL.

Correa recordó en aquel momento los días que compartió con padre e hijo cuando tocaban y cantaban juntos, sobre todo en la infancia de Luis Miguel. "Me parece muy interesante que hagan una serie de un gran artista", señaló.

"Ojalá que no discriminen tanto porque es un gran muchacho y es una gran figura que nos ha dado mucho renombre a nosotros los mexicanos".

Con más de 300 discos grabados sus notas seguirán sonando en temas como "La barca" y "El reloj", compuesto por Roberto Cantoral cuando, junto a Leonel Gálvez formaron el trío "Los tres caballeros".