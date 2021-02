Cines abren pero teatros no porque "es inviable"

Cuatro de los más grandes teatreros de México ya lo decidieron: no darán funciones a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México ya autorizó el funcionamiento de centros de entretenimiento ante la baja de la pandemia.

La razón: la restricción en la reapertura que señala que sólo se puede ocupar 20% de los foros.

Morris Gilbert, Rubén Lara, Juan Torres y Gerardo Quiroz señalaron a EL UNIVERSAL que es inviable económicamente sostener una función con la quinta parte de los boletos en venta.

En la anterior reapertura (en septiembre del año pasado) la restricción era de 30% del aforo y aun así muchos de los teatreros se mostraron reacios a dar funciones, ya que implicaba que la taquilla no era suficiente para sufragar los gastos de abrir el telón. Sin embargo, finalmente sí hubo algunas obras e incluso Morris Gilbert (productor de cabecera de Ocesa, la más grande empresa teatral de México) se atrevió a estrenar un musical de gran formato: "Ghost, la sombra del amor".

Solamente se dio una semana de funciones porque fue en diciembre, justo cuando se tuvo el segundo pico de infecciones por Covid.

Ahora con 20%, esos grandes teatros de más de mil personas no se sostendrían en una temporada. Mientras, los foros más pequeños evalúan la posibilidad de aprovechar esta reapertura.

Estrenos listos

Mientras Cinépolis y espacios independientes como Cinemanía aún no confirman si reanudarán actividades el próximo lunes, la Cineteca Nacional ya sabe que abrirá sus 10 pantallas con la misma programación que tenían en diciembre.

Cineteca fue el primer espacio de exhibición en recibir público, luego de que la semana pasada reactivara su foro al aire libre con funciones gratuitas. Hasta este viernes habían asistido más de mil personas a las proyecciones; este fin de semana, en el mismo lugar, se hará la primera proyección pagando boleto, "El misterio del sr. Pick", para la cual se vendieron 120 entradas a 60 pesos.

El cobro, explicaron funcionarios, es porque siendo un título de distribuidora, se tenía que pagar algo.

A partir del lunes las salas del lugar tendrán títulos como "Amor amargo" (Francia), "Danyka" (México), "Mank" (EU), "Yo soy Greta Thunberg" (Suecia) y "Lupin III: El primero" (Japón).

La Ciudad de México alberga cerca de mil pantallas de cine, una séptima parte del total en la República. Para evitar propagación de la Covid-19 las autoridades decidieron cerrar los espacios a mediados de diciembre.

La capital representa 30% de boletos vendidos en el país, siendo junto con el Estado de México, que también reabre el lunes, los dos bastiones del sector.