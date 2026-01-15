"Circunstancias", expresión pictórica

La exposición "Circunstancias", de Towers (Margarita Torres), se exhibe en las salas del edificio sur del Museo Leonora Carrington como una muestra centrada en la relación entre emoción, sentimiento y experiencia cotidiana, a partir de una propuesta visual construida desde el color y la expresión pictórica.

Desde el planteamiento conceptual, la obra parte de la distinción entre emoción y sentimiento: la primera aparece de forma inmediata y pasajera, mientras que el segundo se presenta con mayor conciencia y duración. Esta idea guía el recorrido de la muestra y estructura el diálogo entre las piezas con las y los espectadores.

A lo largo de la exposición se observan composiciones que aluden a circunstancias externas que influyen en la manera de percibir el entorno. El uso del color funciona como un recurso narrativo que acompaña estados emocionales y propone lecturas abiertas, sin imponer una interpretación única.

Margarita Torres, desarrolla una práctica visual enfocada en traducir experiencias internas a lenguajes plásticos accesibles. Su trabajo se sitúa en un punto de cruce entre la introspección y la observación del entorno, con obras que priorizan la experiencia sensorial y la respuesta emocional del público.

Instalada en un espacio dedicado a la creación contemporánea, "Circunstancias" invita a recorrer una serie de piezas que plantean cómo las vivencias externas influyen en la construcción de sentimientos y percepciones. La muestra se encuentra abierta al público como parte de la programación actual del Museo Leonora Carrington y su vigencia permanece hasta el 18 de enero.