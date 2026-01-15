logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

"Circunstancias", expresión pictórica

Por Estrella Govea

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
"Circunstancias", expresión pictórica

La exposición "Circunstancias", de Towers (Margarita Torres), se exhibe en las salas del edificio sur del Museo Leonora Carrington como una muestra centrada en la relación entre emoción, sentimiento y experiencia cotidiana, a partir de una propuesta visual construida desde el color y la expresión pictórica.

Desde el planteamiento conceptual, la obra parte de la distinción entre emoción y sentimiento: la primera aparece de forma inmediata y pasajera, mientras que el segundo se presenta con mayor conciencia y duración. Esta idea guía el recorrido de la muestra y estructura el diálogo entre las piezas con las y los espectadores.

A lo largo de la exposición se observan composiciones que aluden a circunstancias externas que influyen en la manera de percibir el entorno. El uso del color funciona como un recurso narrativo que acompaña estados emocionales y propone lecturas abiertas, sin imponer una interpretación única.

Margarita Torres, desarrolla una práctica visual enfocada en traducir experiencias internas a lenguajes plásticos accesibles. Su trabajo se sitúa en un punto de cruce entre la introspección y la observación del entorno, con obras que priorizan la experiencia sensorial y la respuesta emocional del público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Instalada en un espacio dedicado a la creación contemporánea, "Circunstancias" invita a recorrer una serie de piezas que plantean cómo las vivencias externas influyen en la construcción de sentimientos y percepciones. La muestra se encuentra abierta al público como parte de la programación actual del Museo Leonora Carrington y su vigencia permanece hasta el 18 de enero.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    La película La Virgen de la Tosquera llega a México con una reflexión única
    La película La Virgen de la Tosquera llega a México con una reflexión única

    La película 'La Virgen de la Tosquera' llega a México con una reflexión única

    SLP

    EFE

    Detalles sobre la producción y el elenco de 'La Virgen de la Tosquera'

    Arnaldo Coen sorprende con esculturas en exposición
    Arnaldo Coen sorprende con esculturas en exposición

    Arnaldo Coen sorprende con esculturas en exposición

    SLP

    El Universal

    El reconocido artista mexicano exhibe su obra en el Seminario de Cultura Mexicana

    Fallece Alex Valencia, destacado promotor cultural en SLP
    Fallece Alex Valencia, destacado promotor cultural en SLP

    Fallece Alex Valencia, destacado promotor cultural en SLP

    SLP

    Pulso Online

    Amigos e instituciones públicas enviaron condolencias a sus allegados

    EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL DE PABLO DE LA ROSA
    EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL DE PABLO DE LA ROSA

    EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL DE PABLO DE LA ROSA

    SLP

    Estrella Govea

    Imagen, repetición y forma en fractales subyacentes, en la Casa Museo Manuel José Othón