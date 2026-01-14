EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL DE PABLO DE LA ROSA

La exposición fotográfica digital Imagen, repetición y forma en fractales subyacentes, de Pablo De la Rosa, se inauguró en la Casa Museo Manuel José Othón, y formó parte del programa Lunes de palique, donde el autor explicó los ejes conceptuales y técnicos de la muestra.

Durante la conversación, De la Rosa señaló que su interés por la imagen surgió desde la infancia, influido por publicaciones y libros de fotografía, así como por el acceso temprano a cámaras análogas y digitales. Ese acercamiento inicial derivó en una práctica constante que, con el paso del tiempo, se orientó hacia la experimentación visual y la construcción de composiciones a partir de fotografías propias.

El autor explicó que las piezas que integran la exposición parten de imágenes cotidianas como naturaleza, arquitectura y entorno urbano, que posteriormente son intervenidas de forma manual mediante edición digital. Subrayó que su trabajo no emplea inteligencia artificial, sino procesos de repetición, superposición y modificación de una misma imagen para generar nuevas estructuras visuales basadas en patrones, líneas y geometrías.

De la Rosa compartió que el concepto de "fractales" responde a su interés por aquello que subyace a la realidad visible, una idea vinculada a la percepción de elementos mínimos que componen el mundo. En varias obras aparecen espirales, simetrías y referencias simbólicas que remiten tanto a procesos naturales como a construcciones humanas, sin una interpretación cerrada, ya que el sentido final se completa desde la mirada del espectador.

El fotógrafo destacó que Fractales Subyacentes reúne 25 piezas realizadas a lo largo de varios años, seleccionadas por su equilibrio visual dentro del espacio expositivo. La muestra propone un recorrido donde la fotografía se presenta como punto de partida para explorar abstracciones digitales.