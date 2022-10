Clausuran Cervantino sin revelar los invitados de honor para 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Durante la conferencia de clausura del 50° Festival Internacional Cervantino (FIC), la directora general, Mariana Aymerich, dijo que debido a los diferentes criterios que deben atenderse y a que la "vara quedó muy alta" gracias a los invitados especiales de esta edición (Corea y Ciudad de México), aún no se dará a conocer quién es país estelar para 2023, anuncio que se hará hasta el primer trimestre del próximo año. Aymerich recordó también que, en la edición de 2019, el país invitado fue dado a conocer hasta febrero de 2020. Sólo se confirmó que los días programados para 2023 abarcan del 11 al 29 de octubre.

En el presídium estuvieron presentes también Adriana Camarena de Obeso, directora del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato; Martha Delgado Zárate, secretaria del ayuntamiento; José Osvaldo Chávez, director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato; Woo Pyo Jun, director del Centro Cultural Coreano en México; Ángel Ancona, director del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, en representación de la Secretaría de Cultura capitalina; Yeakoo, team leader de la Fundación para el intercambio internacional cultural de Corea (KOFICE), y Jorge Cabrejos, director de Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo de Guanajuato.

El primero en tomar la palabra fue Woo Pyo Jun, quien dijo que el Cervantino fue una oportunidad para que la cultura coreana y la mexicana se encuentren y destacó que, en el marco del 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países, en Corea se montó la exposición "Aztecas".

También afirmó que la presencia de Corea como país invitado se tenía prevista para el año 2021, pero por la pandemia esto no fue posible. Entre las actividades coreanas hubo más de 50, las cuales abarcan ciclos de cine, artes escénicas y exposiciones. Más de 25 mil personas asistieron a las actividades enmarcadas en la oferta cultural coreana.

En total, hubo 10 artistas y cinco exposiciones del país asiático. En el caso de la CDMX, se invitó a 21 grupos artísticos. Y, en general, los artistas que participaron venían de 33 naciones. Por su parte, Ancona, en representación de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y de la secretaria de Cultura local, Claudia Curiel, dijo que por primera vez, en la historia del festival, la ciudad fue invitada, además de que se consideró en el programa a la lucha libre, bien cultural intangible.

Hubo 200 funciones, precisó, relacionadas con la capital del país, así como mil 300 artistas. El público estimado que asistió a las actividades de la CDMX alcanzó las 25 mil personas. Uno de los puntos de contactó, abundó, fue la Casa Chilanga, dedicada al escritor Carlos Monsiváis e hizo especial énfasis en la presencia del tianguis de gráfica La Zurda y de la Sonora Santanera en concierto. Delgado Zárate habló sobre la ocupación hotelera de la región, misma que del 12 al 29 de octubre fue de un 52 % y, los fines de semana, alcanzó un 86 %. En el Centro Histórico la ocupación fue del 100 %.

La cifra de visitantes, hasta el momento, alcanzó las 285 mil 655 personas; la derrama económica fue de 339 millones de pesos. El operativo que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana con motivo del FIC arrojó saldo blanco en estos días. Los días en que más detenciones hubo fueron los sábados y domingos. En la mayoría de los casos se trató de faltas administrativas: bromas indecorosas, ingesta de bebidas alcohólicas en vía pública, conducir en estado de ebriedad. Sólo nueve personas del interior del país fueron detenidas. Los elementos de Seguridad dedicados a salvaguardar a la población fueron más de mil 200.

Chávez recalcó que la interpretación de la Sinfonía no. 5, de Mahler, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y Enrique Diemecke, como director invitado, fue uno de los platos fuertes de todo el programa en cuanto a música clásica. Para Camarena, los dos años que duró el confinamiento, cambiaron notoriamente al público. Y recalcó también el programa Rumbo al Cervantino 50, realizado en el transcurso del año con la presencia de artistas de todo el mundo, protagonistas de 516 presentaciones, entre talleres, conferencias y eventos gastronómicos desarrollados en seis municipios de Guanajuato.

Aunque el festival termina hoy, dijo, las exposiciones de Diego Rivera, Tina Modotti y Vicente Rojo, entre otros artistas destacados, seguirán abiertas al público hasta la primavera de 2023. La restauración del Teatro Juárez requirió una inversión de 160 millones de pesos. Aymerich, la directora, fue la última en tomar la palabra y empezó su recuento de datos agradeciendo a los medios de comunicación presentes. "Seguiremos juntos en el Cervantino", afirmó.

La venta de boletos ascendió a más de 50 mil unidades vendidas, de 67 mil disponibles. El 6. 5 por ciento fueron cortesías. "La pandemia nos dejó nuevas reglas de operación de las artes escénicas y estamos en un punto de transición para lograr atender al público". En esta línea, la página web del festival (festivalcervantino.gob.mx) tuvo 5 millones 953 mil 332 visitas.

Aunque no se han alcanzado las cifras que hubo en la edición de 2019, a los foros asistieron 285 mil 565 personas.

"Los datos que hoy en día se presentan nos llenan de gusto porque estamos volviendo a escribir una historia diversa después de un paro que se dio a nivel mundial", señaló Cabrejos en la ronda de preguntas y respuestas. Mientras que Aymerich resaltó la presencia turística "más allá de la periferia del bajío: Monterrey, Durango, Campeche, Ciudad de México, Jalisco. Va regresando poco a poco la confianza del público".

Esta edición, la aportación federal fue inédita debido a que se trató de los 50 años del Festival. Fueron 148 millones 166 mil 825 pesos de presupuesto total, contando la aportación federal, dijo, aunque la cifra exacta saldrá a la luz más adelante. En la edición 2021, el recurso disponible fue de 44 millones 699 mil 20 pesos. De parte del Fondo Mixto de Promoción Turística el presupuesto fue de 25 mdp. En los 14 foros abiertos y los 11 cerrados se registró, hasta el 29 de octubre, la presencia de 271 mil 784 personas.