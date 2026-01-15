"COEXISTENCIAS" EN EL TEATRO DE LA PAZ

El día de hoy, se realizará un recorrido por la exposición "Coexistencias. Diálogos entre materia, memoria y miradas", de la artista Guadalupe Lopez Wongñis, a las 18:30 horas, en la galería del Sótano del Teatro de la Paz.

La muestra reúne 83 obras abstractas desarrolladas en técnica mixta, cerámica, placas de distintos gres y textil. El conjunto presenta una exploración visual donde el color, la textura y la composición construyen una narrativa que transita entre distintas intensidades formales y materiales.

Desde la propuesta artística, Coexistencias plantea un diálogo entre los procesos materiales y las experiencias personales acumuladas a lo largo del tiempo.

Las piezas fueron concebidas en diferentes etapas de la trayectoria de la autora y permiten observar variaciones en el lenguaje plástico y en la relación con los soportes.

Guadalupe Lopez Wongñis es originaria de Rioverde, San Luis Potosí, y radica en la capital desde hace más de tres décadas. Su trabajo se inscribe en la abstracción gestual, con un interés constante por la percepción, la emoción y la experiencia humana, abordadas desde distintos medios visuales.

La artista cuenta con una amplia participación en exposiciones colectivas e individuales en diversos estados del país y ha sido seleccionada en bienales y certámenes nacionales.

El recorrido ofrece una lectura directa de su producción reciente y de los procesos que han marcado su desarrollo dentro de las artes visuales.

La actividad es de acceso libre y propone un acercamiento guiado a la muestra.