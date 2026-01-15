logo pulso
"COEXISTENCIAS" EN EL TEATRO DE LA PAZ

El día de hoy, se realizará un recorrido por la muestra de Guadalupe Lopez Wongñis que reúne 83 obras abstractas

Por Estrella Govea

Enero 15, 2026 03:00 a.m.

Por Estrella Govea

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
"COEXISTENCIAS" EN EL TEATRO DE LA PAZ

El día de hoy, se realizará un recorrido por la exposición "Coexistencias. Diálogos entre materia, memoria y miradas", de la artista Guadalupe Lopez Wongñis, a las 18:30 horas, en la galería del Sótano del Teatro de la Paz. 

La muestra reúne 83 obras abstractas desarrolladas en técnica mixta, cerámica, placas de distintos gres y textil. El conjunto presenta una exploración visual donde el color, la textura y la composición construyen una narrativa que transita entre distintas intensidades formales y materiales.

Desde la propuesta artística, Coexistencias plantea un diálogo entre los procesos materiales y las experiencias personales acumuladas a lo largo del tiempo. 

Las piezas fueron concebidas en diferentes etapas de la trayectoria de la autora y permiten observar variaciones en el lenguaje plástico y en la relación con los soportes.

Guadalupe Lopez Wongñis es originaria de Rioverde, San Luis Potosí, y radica en la capital desde hace más de tres décadas. Su trabajo se inscribe en la abstracción gestual, con un interés constante por la percepción, la emoción y la experiencia humana, abordadas desde distintos medios visuales.

La artista cuenta con una amplia participación en exposiciones colectivas e individuales en diversos estados del país y ha sido seleccionada en bienales y certámenes nacionales.

El recorrido ofrece una lectura directa de su producción reciente y de los procesos que han marcado su desarrollo dentro de las artes visuales.

La actividad es de acceso libre y propone un acercamiento guiado a la muestra.

