Concierto de la Sinfónica y Quinteto Britania

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y el Quinteto Britania, interpretarán los éxitos de agrupaciones inglesas emblemáticas, The Beatles y Queen, esta noche.

Los más apasionados a la música de estas bandas, admirarán la fusión de estilos musicales, en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I.

Cuarteto de Liverpool

En la primera parte de este concierto se ofrecerá el material del Cuarteto de Liverpool como "All you need is love", "Penny Lane", "Let it be", "Got to get you into my life", "Golden slumbers", "Lady Maddona" y "Live and let die".

Con más de 35 años de trayectoria, el Quinteto Britania, dirigido por Marco Antonio Díaz Landa, se integra con la Orquesta Sinfónica, en esta ocasión con el director huésped, maestro Julio de Santiago Castillo, para ofrecer un homenaje al rock del siglo XX.

En la segunda parte del programa, interpretarán música de Queen.

Alfonso Martínez, Óscar Ballesteros, Carlos Pérez, Manuel Fernández y Marco Díaz, junto con la Orquesta Sinfónica, el Coro Oralia Domínguez y el maestro Julio de Santiago interpretarán canciones que por generaciones fueron éxitos como: "I Want It All", "Somebody To Love", "I want to break free", "We are the champions", "Crazy little thing called love" y Bohemian Rhapsody.