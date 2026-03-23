Concierto en Vaticano estrena oratorio Angels Unawares

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — La Capilla Sixtina del Vaticano acogió un concierto la noche del domingo, en el cual se estrenó una composición centrada en las interacciones con ángeles que aparecen a lo largo de la Biblia.

Concierto exclusivo en la Capilla Sixtina

El Vaticano a veces organiza conciertos en la capilla para músicos visitantes y otras ocasiones especiales. Pero los actos son por invitación, y es extremadamente raro que los fotoperiodistas obtengan acceso.

El cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, manifestó antes del espectáculo: "Tengo que hacer un anuncio incómodo", e indicó a los cerca de 200 asistentes, en su mayoría angloparlantes nativos, que no podían usar sus teléfonos para filmar o fotografiar el estreno. Entre los invitados estaban el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la ex primera ministra del Reino Unido, Theresa May.

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Angels Unawares: composición y significado

El oratorio de 70 minutos, "Angels Unawares" (Ángeles sin saberlo), está compuesto por 12 piezas, cada una de las cuales representa una historia extraída de la Biblia. Sir James MacMillan lo compuso utilizando textos de Robert Willis, el ex decano de Canterbury fallecido a finales de 2024, no mucho después de completar la obra.

"Quería una gran pieza musical para los santos ángeles, algo que nunca se había escrito antes. Cuando lo empezamos, creo que James no estaba seguro de si esto era posible. Pero luego, cuando vimos el texto que Robert Willis había creado, James no cambió ni una palabra, y se conmovió profundamente", dijo a The Associated Press el financiero y filántropo John Studzinski, cuya Fundación Genesis encargó la composición.

"Ahora tenemos una pieza musical que puede vivir para siempre, que realmente refleja algunos de los aspectos más emotivos y poderosos de los ángeles como mensajeros, mentores, guerreros, motivadores", añadió.

Un llamado a acoger a los extraños

El domingo, el coro británico The Sixteen cantó la letra en tanto que la orquesta de cámara Britten Sinfonia, con sede en Cambridge, interpretaba la música. Los ángeles podían verse por todas partes: algunos en las paredes que representan la vida y la muerte de Moisés, y otro arriba, en el fresco de Miguel Ángel, expulsando a Adán y Eva del Jardín del Edén. Su exilio es la primera canción de "Angels Unaware".

"Fue como la unificación de la gloria de dos de las mayores expresiones artísticas, la música y la pintura. Fue simplemente perfecto", dijo Alison Clarkson, senadora estatal de Vermont.

El título de la composición proviene de un versículo de las Escrituras que llama al amor fraternal y a la necesidad de acoger a los extraños, algunos de los cuales podrían ser ángeles. La mayoría se presenta ante las figuras bíblicas del oratorio tal como son, pero al menos uno aparece de incógnito. En "The Song of Tobias", el protagonista se reprende repetidamente por no reconocer al arcángel Rafael.

"The dog, I felt, had known it all along" (El perro, sentí, lo había sabido todo desde el principio), cantó el solista tenor, y luego hizo una pausa durante unos instantes antes de que la orquesta creciera para la última línea de la canción. "How could I not have known?" (¿Cómo no pude saberlo?).

Los ángeles sin alas del "Juicio Final" de Miguel Ángel solo eran visibles en una pantalla de tela, detrás de la cual restauradores, sobre andamios, trabajan para retirar una película blanca de sal que se ha acumulado en la enorme pintura durante las últimas tres décadas.

Relevancia cultural y difusión del concierto

"El tema de los ángeles es uno que muchas personas, y en muchas religiones diferentes, comprenden de manera instintiva. Por lo tanto, explorar su presencia y el poder de la presencia angélica en nuestras vidas, creo, tocará el corazón y el alma de muchas personas", dijo el cardenal Nichols a AP.

Según la Fundación Genesis, el concierto de la noche del domingo fue grabado y se emitirá en la radio de la BBC la próxima semana.

Esa próxima transmisión subraya que las canciones religiosas cantadas en inglés tienen un alcance distinto al de las que se interpretan en latín u otros idiomas. El cónclave del año pasado eligió al papa León XIV, el primer papa estadounidense, y Nichols señaló que el inglés es el idioma más hablado del mundo.

Nichols afirmó: "Muchísima, muchísima gente se inclina por el inglés y puede comprenderlo".

El coro también valoró la letra en inglés.

"Seríamos bastante malos cantando en italiano, para ser totalmente sinceros", dijo Julie Cooper, una soprano que llevaba un vestido verde brillante. "Estamos acostumbrados a cantar en latín, pero es maravilloso hacer estos textos en inglés e intentar darles vida, contar la historia y comunicar. Para los cantantes, eso es lo más importante".