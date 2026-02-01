logo pulso
Por Estrella Govea

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Concurso de Fotografía de Encartes

El Colegio de San Luis abrió la convocatoria del VII Concurso de Fotografía de Encartes, titulada Imágenes que resisten: regímenes de visibilidad y otros paisajes posibles. La invitación está dirigida a fotógrafos, artistas visuales, estudiantes, investigadores, colectivos y comunidades interesadas en reflexionar, desde la imagen, sobre las formas en que se construye y circula la mirada en contextos atravesados por la violencia y la memoria.

El concurso plantea un cuestionamiento a la saturación mediática y a la repetición de imágenes del dolor que dominan el espacio público.

 En lugar de registrar la violencia de forma explícita, se buscan fotografías que propongan otras formas de ver, centradas en el cuidado, la resistencia, la vida cotidiana y las huellas que deja el tiempo en personas y territorios.

La convocatoria acepta retratos que documenten gestos de acompañamiento, paisajes marcados por la ausencia, objetos y escenas cotidianas que revelen prácticas de resistencia, así como acciones colectivas que disputen los regímenes de visibilidad dominantes. 

No se aceptarán imágenes creadas con inteligencia artificial, y todas las fotografías deberán ser de autoría propia.

Cada propuesta deberá incluir un título descriptivo, un pie de foto con nombre del autor, lugar, fecha y protagonistas, así como un texto explicativo de máximo dos líneas. 

Las imágenes deberán contar con una resolución mínima de 300 dpi y acompañarse de datos de contacto. 

Los envíos se recibirán en el correo encartesantropologicos@ciesas.edu.mx.

La fecha límite para participar es el 20 de febrero de 2026. Los resultados se darán a conocer el 27 de febrero, y las fotografías seleccionadas serán publicadas en el Volumen IX, número 17 de la revista Encartes, el 21 de marzo de 2026. 

Las bases completas pueden consultarse en el enlace oficial de la convocatoria a través de las redes sociales de la institución.

