Conmemoración a Julián Carrillo
Las actividades conmemorativas por el 151 aniversario del natalicio de Julián Carrillo continúan este 5 de febrero con una jornada que articula música, investigación y revisión histórica.
La agenda iniciará a las 18:00 horas con el recital-conferencia Despertar del Sonido 13, a cargo de Diego Gerardo Valadez Torres, en la Sala de Pianos del en el Centro de Formación, Investigación y Documentación Julián Carrillo. La actividad incluye el estreno de obras inéditas de Julián Carrillo escritas para pianos metamorfoseadores de enteros, cuartos y quintos de tono, instrumentos creados para materializar las posibilidades microtonales desarrolladas por el compositor a partir de la década de 1920.
Continuará a las 19:00 horas con el conversatorio Reflexiones sobre el intercambio de Ahualulco por Ojocaliente en el siglo XIX, que se realizará en el Museo Francisco Cossío. En este diálogo participarán María del Rosario Ochoa, cronista honoraria de Ahualulco; Isidro Aparicio Cruz, cronista oficial de Ojocaliente, Zacatecas; y Julio Iván Cabello Díaz de León, cronista honorario de Soledad de Graciano Sánchez, quienes abordarán este episodio desde una lectura histórica y regional. Estas actividades se suman a las realizadas el pasado 28 de enero, como la conferencia magistral "El primer guitarrista en el mundo que ha escrito composiciones en cuartos de tono y el único que las toca", impartida por Arturo Javier Ramírez Estrada y Luz María Ochoa Adame. En esa sesión se revisó la colaboración entre Julián Carrillo y Rafael Adame, así como el desarrollo de instrumentos, escrituras y prácticas interpretativas vinculadas al Sonido 13.
Durante dicha conferencia se subrayó la relevancia de los acervos documentales y familiares en la reconstrucción de esta etapa, así como el papel de Carrillo como formador, investigador y promotor.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Día de la Candelaria: tradición, fe y tamales que reúnen a las familias
Redacción
Una festividad que cierra el ciclo navideño
MINIATURAS DE XANA RAMÍREZ NEGRETE
Estrella Govea
Una forma de detener el tiempo y mirar de nuevo la ciudad
Roma cobra entrada en Fontana de Trevi a turistas
El Universal
El icónico monumento de Roma ahora requiere pago para turistas