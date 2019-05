Creador de web gratuita para niños gana Premio Princesa de Asturias

El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2019 fue otorgado hoy al matemático e ingeniero Salman Khan, quien creó la Khan Academy, web gratuita que brinda a niños y adolescentes el aprendizaje de matemáticas y ciencias a través de vídeos y ejercicios.

Khan, profesor, informático, ingeniero eléctrico y matemático estadunidense de ascendencia materna india y paterna bangladesí, fue galardonado este miércoles en la ciudad de Oviedo, noroeste de España, con el Premio Princesa de Asturias entre 29 candidaturas procedentes de 15 países.

El galardonado creó en 2008 la Khan Academy que brinda aprendizaje electrónico en línea gratuito, basada en donaciones con el objetivo de "proporcionar una educación gratuita de nivel mundial para cualquier persona, en cualquier lugar".

El jurado señaló que otorgó el premio a la Khan Academy "por la consolidación de un formato original y transformador que ofrece material educativo gratuito, a través de internet, para todas las edades, en cualquier lugar del mundo".

El ingeniero eléctrico, quien nació en Nueva Orleans en 1976 de madre india y padre bangladesí, estudio en Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El sistema de la Khan Academy, que cuenta entre sus socios fundadores a Bill and Melinda Gates Foundation, Google, The O'Sullivan Foundation, la Fundación Carlos Slim y Ann and John Doerr, tiene como lema "solo tienes que saber una cosa: puedes aprender cualquier cosa".

Este es el tercer galardón que falla el jurado de los ocho premios que cada año concede la Fundación Princesa de Asturias tras el de las Artes, concedido al dramaturgo británico Peter Brook, y el de Comunicación y Humanidades, al Museo del Prado.