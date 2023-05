Crisis financiera en el Cenadac: exigen a autoridades cambiar estatus

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- El Centro Nacional de Danza Contemporánea (Cenadac) lanzó una petición, a través de la plataforma Change.org, para que el gobierno de Querétaro le dé un estatus legal que modifique sus modos de operación y que no vuelva a padecer problemas por no contar con los fondos suficientes.

En la petición se explica que, desde que surgió el Cenadac, en abril de 1991, no ha tenido estabilidad jurídica, por lo que no ha podido adherirse plenamente a alguna secretaría estatal (Cultura, Educación). Sus fondos, se explica, están "sujetos al capricho" de las autoridades, mismas que, en lo que va de 2023, le han dado un apoyo poco muy pequeño al Centro; se denuncia, además, que quienes laboran en el Centro no han recibido su salario en más de un mes, falla que desató un paro indefinido de actividades.

Tras las mesas de negociaciones con las autoridades estatales no se logró mucho, puesto que la solución que se ofrece sólo cubre las necesidades económicas de tres meses, sin proyecciones más allá de dicho lapso.

Ante esta crisis, el personal del Cenadac busca la intervención directa del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, "ya que es la única autoridad con suficiente poder como para modificar el Decreto de Creación Gubernamental del Centro y con ello otorgarle un estatus legal", se lee en la causa; dicho estatus, permitiría que el Centro disponga de un presupuesto que impida estas carencias que afectando tanto a trabajadores como estudiantes del "principal y más importante foco difusor y formativo de arte danzario de todo el bajío, y también del país".