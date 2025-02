CUADRO ‘CRUDE OIL (VETTRIANO)’ SE SUBASTARÁ EN LONDRES

LONDRES. - ‘Crude Oil (Vettriano)’, un cuadro pintado a mano por el artista callejero Banksy, conocido por sus grafitis reivindicativos, se subastará este 4 de marzo en Sotheby’s de Londres, con un valor estimado de entre 3 y 5 millones de libras (entre 3,62 y 6,03 millones de euros), anunció este martes la casa de pujas.

Procedente de la colección privada del cantante estadounidense Mark Hoppus, vocalista y bajista de la banda de rock Blink-182, fue adquirido en 2011 y será expuesto en la sucursal de Sotheby’s en Nueva York antes de viajar a la capital británica, donde también será expuesto entre el 26 de febrero y el 4 de marzo.

El cuadro es una reinterpretación de Banksy de la obra de Jack Vettriano ‘The Singing Butler’ (1992), que definió su carrera y que “no sólo se había convertido en una imagen icónica del canon artístico occidental, sino también en uno de los cuadros más célebres del Reino Unido”, explicó la casa.

Esta obra de Vettriano se vendió por primera vez en Sotheby’s en 2004 por 744.800 libras (897.837 euros), lo que supuso el precio más alto por un cuadro escocés subastado en aquel momento y catapultó al artista a la estratosfera financiera de los artistas contemporáneos vivos.

‘The Singing Butler’ se convirtió en el póster de arte más popular del Reino Unido, superando en ventas a consagrados artistas como Monet o Van Gogh, según Sotheby’s. La versión de esta obra de Banksy muestra a una pareja bailando en una playa azotada por el viento con un mayordomo sujetándoles un paraguas, mientras al fondo dos individuos cargan con un barril de petróleo.

Se expuso por primera vez en 2005, en una tienda en el barrio londinense de Notthing Hill enmarcada en la muestra ‘Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism and Vermin’ en la que tomó obras de arte canónicas como inspiración para una serie de reinterpretaciones en las que abordó temas sociales. Sotheby’s ya subastó otras obras de Banksy, como ‘Girl Without Balloon’, que se vendió por 18,6 millones de libras (22,42 millones de euros) en octubre de 2021.