¡Dios mío, Jesucristo! Qué tema el que vamos a tratar el día de hoy: “Procura ser la mano que levanta al caído y no ser el pie que lo hunde”. ¿Te ha pasado que te dan la patada en la espalda, te meten el pie, te dan la mano para volverte a tumbar? Qué triste, ¿verdad? ¿Y te ha pasado que quien te ha dado el puntapié ha sido alguna persona muy querida para ti? Respira profundo, cariño… A mí también me dolió. Y duele porque recuerdas que tú, en mil ocasiones y mil veces, has ayudado, le has dado la mano a alguien, y no solo la mano, sino también tu corazón, amigo o no, y siempre esperas que alguien te dé lo mismo que tú das. Esperas que, en esos momentos en que te encuentras abajo, por lo menos veas su mano o al menos una ramita para que te sujetes, pero nada, solo ves su espalda alejándose y dejándote a la deriva. Y como dicen: “Si te vi, ni me acuerdo”. Dice el dicho: “Haz el bien sin mirar a quién”, pero tampoco te dejes ir como “gorda en tobogán” confiando ciegamente. No se puede esperar que a todos los que ayudas te devuelvan el favor o al menos te regresen algo de lo que tú les diste, porque no sabes si se encuentran en las condiciones para hacerlo; sin embargo, una cosa es no recibir nada porque no pueden, no tienen las posibilidades o simplemente no lo sienten, y otra es que, además de verte caído, te pongan el pie, te echen más tierra, te den la puntilla, para que termines completamente hundido, humillado y devastado. Pero es momento de levantarse, superarlo y, cuando menos lo esperes, ese ángel sin alas, ese “amigo”, te dará la mano, verás su rostro y, con una sonrisa, te dirá: “Bienvenido a bordo”.