Dan Premio Internacional Alfonso Reyes 2020 a Carlos García Gual

El escritor, filólogo, helenista, traductor, editor, mitógrafo y crítico literario, Carlos García Gual, es el ganador del Premio Internacional Alfonso Reyes 2020, por su pasión con que "nos ha legado una extensa e imprescindible bibliografía".

El jurado, conformado por Coral Aguirre, Felipe Garrido y José Javier Villarreal, otorgó por unanimidad el reconocimiento al autor de libros como "La muerte de los héroes", "Los orígenes de la novela", "Diccionario de mitos", "Las primeras novelas: desde las griegas y las latinas hasta la Edad Media", y "La historia del rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda".

En un comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Sociedad Alfonsina Internacional, dieron a conocer la noticia y señalan que el Premio Internacional Alfonso Reyes 2020 se entregará en la segunda quincena de noviembre, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Carlos García Gual dijo en entrevista: "Siempre he sentido admiración y cordial simpatía por las obras y la figura intelectual de Alfonso Reyes, muy especialmente como vivaz helenista y defensor de los clásicos".

En la entrevista con la Coordinación Nacional de Literatura, García Gual se define como un lector impenitente y de múltiples lecturas, "no sólo de los antiguos, sino de textos de diferentes épocas y géneros; los griegos me son familiares, pero también leo clásicos de otras lenguas, y novelas históricas, policíacas, y a muy variados poetas, desde Píndaro y Safo, hasta Homero Aridjis y Elsa Cross".

También reconoce que ha tenido especial interés en rescatar algunos autores y libros que le parecían estar injustamente marginados, como Epicuro, los novelistas griegos, los mitos o el Alejandro mítico. "Me gustaría pensar que he ido más allá de la erudición y aportado una cierta visión abierta y actualizada del antiguo mundo helénico".

Ha trabajado, además, de "Ifigenia cruel" y "Aquiles agraviado", los primeros nueve cantos de La Ilíada, de Homero, de Alfonso Reyes; una presencia que para el jurado es "fundamental en nuestra cultura", según consta en el acta de deliberación.

Es traductor de "La Odisea", de Homero; "Antología de la poesía lírica griega"; "Vidas de filósofos ilustres", de Diógenes Laercio; y "Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia", de Pseudo Calístenes, por la que recibió el Premio de Traducción Fray Luis de León.

Ha sido director de dos colecciones de la Editorial Gredos, colaborador de publicaciones como El País, Revista de Occidente, National Geographic, entre otras. Ha sido catedrático en las universidades de Barcelona, de Granada y en la Complutense de Madrid. En 2002 recibió el Premio Nacional a la Obra de un Traductor. Es miembro de la Real Academia de la Lengua Española, desde 2019 ( Sillón J).