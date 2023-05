Declaran representación de Batalla de Puebla en Peñón como Patrimonio Cultural Inmaterial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México a la representación de la Batalla del 5 de Mayo, que se realiza anualmente en El Peñón de los Baños.

A través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial, se precisa que la declaratoria entrará en vigor precisamente este 5 de mayo.

Se precisa que esta declaratoria tiene como finalidad establecer la responsabilidad de las autoridades locales de preservar esta representación, a través del Plan de Salvaguardia instrumentado para tales efectos.

Esta publicación en la Gaceta Oficial recuerda que la Batalla de Puebla, en 1862, constituye un hito en la historia nacional por ser uno de los hechos históricos más importantes de la defensa de nuestra soberanía nacional, y que forma parte fundamental de la memoria colectiva e identidad nacional.

"Que dentro de las tradiciones más significativas de la Ciudad de México se encuentran las representaciones de la histórica Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, siendo la de El Peñón de los Baños una de las que se realiza anualmente desde las primeras décadas del siglo XX hasta nuestros días. Que se trata de una representación de carácter cívico-patriótica, excepcional por su componente popular y comunitario" se refiere.

¿Qué tiene que cumplir un producto cultural para ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial?

De acuerdo al Artículo 32 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el Patrimonio Cultural Inmaterial es todo producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una dimensión expresamente física y se caracteriza fundamentalmente por ser reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica.

Cabe recordar que, el 18 de julio de 2022, la alcaldesa en Venustiano Carranza, Evelyn Parra, solicitó a la Secretaría de Cultura capitalina que se considerara a esta representación, efectuada en el Peñón de los Baños, como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Hace unas semanas, EL UNIVERSAL publicó que la Secretaría de Cultura capitalina analiza ocho proyectos, entre los que se encuentran celebraciones y lugares, que pueden ser declarados como patrimonio cultural, una de ellas precisamente era la conmemoración de la Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños.

La titular de Cultura, Claudia Curiel dijo que lo importante de las declaratorias no es darles un diploma a ciertos grupos o lugares, sino que lo importante es saber cuál va a ser la estrategia de política pública para protegerlos, difundirlos y que realmente su tradición no desaparezca.

"Por eso es un trabajo profundo y por eso lo que se desprende de una declaratoria es el plan de salvaguarda, que es el plan de política pública para tengan relevancia en la Ciudad y puedan tener más impulso, eso es lo fundamental de una declaratoria, no declararlos nada más porque sí", apunta.