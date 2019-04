Desarrollo de la danza enriquece creaciones

Ciudad de México.- El desarrollo que la danza registra en México ha fortalecido a la comunidad con más coreógrafos, mejores compañías y bailarines, que se manifiesta en mejores creaciones y montajes dancísticos, opinaron directores, coreógrafos y fundadoras de compañías de danza.

En el marco del Día Internacional de la Danza, que se conmemora este lunes 29 de abril, los expertos externaron sus puntos de vista de esta disciplina artística y el momento trascendente que vive para consolidar lazos con otras artes.

La codirectora del Festival Morelos Danza, Luisa Leyba, reveló que la danza en México ha evolucionado, "creo que la comunidad dancística se ha fortalecido y ha crecido mucho".

Consideró que la danza en México tiene bases sólidas que le permiten a la comunidad dancística realizar mejores trabajos, además de una competencia con más compañías que antes no existía.

"Bailé hace muchos años y dejé de hacerlo en los noventa, tuve la fortuna de bailar en la Compañía Nacional de Danza por más de 10 años en una época de oro, porque realmente éramos muy pocos los que bailábamos a diferencia de la cantidad de gente que baila ahora", apuntó.

NACHO DUATO

El destacado y connotado coreógrafo español, Nacho Duato, nacido en Valencia, España (1957), comentó en entrevista con Notimex, que la danza tiene evolución, mientras haya interés y mientras haya gente con ganas de trabajar, "siempre la van a evolucionar".

"El coreógrafo está muy metido en su mundo, te absorbe mucho y encima de eso diriges, tienes poco tiempo para ir a otros espectáculos, porque estoy metido mucho tiempo en el estudio, viendo ballet y bailarines, y en mi tiempo libre no quiero ir a ver danza, por lo que no me entero mucho de lo que pasa", detalló.

Duato, galardonado en 2000 con el Premio Benois de la Danse, y quien se encuentra en México con motivo del estreno en Bellas Artes de su pieza coreográfica "Por vos muero", aseguró que sabe que hay cada vez más coreógrafos, mejores compañías y bailarines.

"Es increíble lo que hace cualquier bailarín de cualquier nacionalidad, desde hacer una punta, piruetas, pies, piernas, cuerpos increíbles, lo que la técnica cada vez va mejor", destacó el coreógrafo español.

país ejemplar

Por su parte, la coreógrafa y directora de Danza UNAM, Evoé Sotelo reconoció que el campo de la creación dancística, México es muy rico y diverso, "somos un país ejemplar en ese sentido en cuanto a la calidad de producción dancística y en cuanto a la pluralidad de posicionamientos".

La titular de la dirección de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que se vive un momento trascendente en este ámbito porque esta disciplina permite tener lazos con otras artes.