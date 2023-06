Desentrañan juego, fantasía y transgresión en 12 cuentos de Cortázar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- El Juego, la fantasía y la transgresión en doce cuentos de Julio Cortázar seleccionados por el escritor Gonzalo Celorio, entre los que están "Casa tomada", "Carta a una señorita en París", "Continuidad de los parques" "Todos los fuegos el fuego", "Los venenos", "Después del almuerzo", "Axolotl", "La noche boca arriba", "Usted se tendió a tu lado", "Graffiti" y "Manuscrito hallado en un bolsillo", conforman el nuevo ciclo de charlas que dictará Celorio a partir de mañana desde la Casa Estudio Cien Años de Soledad.

A 20 años de la Fundación para las Letras Mexicanas y a 60 años de "Rayuela", la mítica novela del escritor argentino Julio Cortázar, el ganador del Premio Xavier Villaurrutia y asiduo lector de Cortázar desde hace cinco décadas, brindará el ciclo de 8 sesiones en línea, titulado "Juego, fantasía y transgresión. Los cuentos de Julio Cortázar".

"Julio Cortázar vive a través de sus cuentos y de la narrativa poética contenida en los capítulos de su novela más importante: ´Rayuela´", asegura Gonzalo Celorio, quien agrega que el autor de "Historias de cronopios y de famas" es uno de los más grandes cuentistas.

El novelista y ensayista hizo una selección de 12 cuentos para formular la poética narrativa de Julio Cortázar. Cuentos en los que están presentes los tres elementos que dan título al ciclo de lecturas. "Estos textos, aluden al juego no como un fin en sí mismo, sino como mecanismo de ruptura con respecto al mundo establecido, al que se opone precisamente a través del juego", afirma Gonzalo Celorio.

También afirma que los títulos de sus obras son juegos o aluden a él como: "El final del juego", "Rayuela" y "62 Modelo para armar". Además, Celorio habla de la fantasía, que para Cortázar es un recurso, "otro mecanismo para hablar de otras cosas, que, si se trataran de manera directa, no tendrían la misma hondura, amplitud o significación".

El ciclo "Juego, fantasía y transgresión. Los cuentos de Julio Cortázar", que inicia mañana, 27 de junio, se realizará los martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas, hasta los primeros días de agosto, a través del cana de YouTube y el Facebook de la Casa Estudio Cien Años de Soledad.

Se divide en 8 sesiones. 27 de junio. Sesión 1: La fantasía como medio y no como fin: "Casa tomada" en Bestiario; 29 de junio. Sesión 2: La ruptura del orden establecido: "Carta a una señorita en París" en Bestiario; 4 de julio. Sesión 3: Interregnos: "Continuidad de los parques" en Final del juego y "Todos los fuegos el fuego" en Todos los fuegos el fuego; 6 de julio. Sesión 4: La infancia: "Los venenos" en Final del juego.

Además: 11 de julio. Sesión 5: La adolescencia: "Después del almuerzo" y "Axolotl" en Final del juego; 13 de julio. Sesión 6: El Doppelgänger: "Lejana" en Bestiario, "La noche boca arriba" en Final del juego y "Vientos alisios" en Alguien que anda por ahí; 1° de agosto. Sesión 7: La experimentación narrativa en "Usted se tendió a tu lado" en Alguien que anda por ahí y "Graffiti" en Queremos tanto a Glenda; y 3 de agosto. Sesión 8: La ruptura de la ruptura en "Manuscrito hallado en un bolsillo" en Octaedro.