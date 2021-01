"Diva", la obra de arte de una vagina que está causando polémica

Una vagina roja que abre la tierra, que es visible a distancia, que se refleja en el agua, que atrae a todos, es una obra de arte que ha provocado reconocimiento, críticas e intentos de censura en Brasil. Fue creada por la artista Jualiana Notari y en redes sociales ha causado mucho interés.

La obra tiene seis metros de profundidad, 33 metros de largo y 16 de ancho, fue creada por Notari en Usina de Arte, un proyecto que recuperó el terreno azucarero de Pernambuco y lo transformó en un museo al aire libre. Es parte de residencia artística para el Museo de Arte Moderno Aloísio Magalhães (MAMAM, creado en 1997 como homenaje al artista plástico, diseñador y ativista cultural).

La artista ha dicho que con esta obra, pretende problematizar las cuestiones de género y cuestionar la relación entre naturaleza y cultura en la sociedad occidental a la que ella se refiere como falocéntrica y antropocéntrica.

"Será cambiando la perspectiva de nuestra relación entre humanos y entre humanos y no humanos, lo que nos permitirá vivir más tiempo en este planeta y en una sociedad menos desigual y catastrófica", dice Juliana Notari en su cuenta de Facebook.

La instalación se presentó el 31 de diciembre y se ha hecho viral en redes sociales. Muchos han criticado en su página la obra y otros la han felicitado por su trabajo. "Las reacciones a la obra son un espejo, un éxito", fue el tuit del cineasta de Pernambuco Kleber Mendonça Filho, quien elogió a Notari por responder a un momento conservador de la historia brasileña, como una vagina gigante.

"Estos ataques son manifestaciones de machismo, o prejuicios y misoginia que siempre ha existido en la sociedad occidental. Un patriarcado antiguo. Cuando un símbolo femenino es expuesto a la vulva, imagen que dispensa sexo por una dimensión sagrada, se genera miedo y fascinación", comenta Juliana Notari.

Entre los comentarios a la obra, un hombre escribió: "Con todo respeto, no me gustó. Imaginen que voy caminando con mis hijas pequeñas por este parque y ellas preguntando (...) Papá, ¿qué es esto? ¿Qué responderé?" Y en respuesta, una organización femenina le anotó: "Con el debido respeto, puede enseñarle a sus hijas a no avergonzarse de sus propios genitales".

Olavo de Carvalho, filósofo y astrólogo de cabecera del presidente Jair Bolsonaro en Twitter criticó a Notari y propuso crear una escultura de un pene gigante como desafío.

La escritora Cida Pedrosa celebró el acercamiento de la artista a estas discusiones. "'Diva' es simplemente hermosa y urgente. Esta obra y su creadora están siendo atacadas por la saña machista y patriarcal, que existe aquí y mundo aparte", señaló.