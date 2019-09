El archivo de Octavio Paz está en proceso de catalogación

Ciudad de México.- El acervo de Octavio Paz, de acuerdo con fuentes confidenciales, fue considerado patrimonio en grave riesgo, por lo que la juez que lleva el juicio sucesorio intestamentario decidió, facultada por la ley, que para impedir que se siguieran deteriorando los archivos, y por sentido común, responsabilidad y urgencia del caso, accedieran a los inmuebles propiedad de la familia Paz Tramini, personal especializado en conservación y catalogación del INBAL a fin de comenzar con la preservación. Además se permitió el acceso de un representante de El Colegio Nacional para ser testigo.

En entrevista, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, reconoció que el estado general en el que se han encontrado los bienes corresponden al de "una propiedad que se mantuvo cerrada y sin atención", tras la muerte de Marie José Tramini, ocurrida el 26 de julio del año pasado.

DOCUMENTOS

"La conservación y catalogación no se resolverán a corto plazo, lo que nos han explicado es que sí estaban ordenados los documentos, pero se tiene que revisar uno por uno para determinar si hay humedad, si tienen afecciones por plaga o de otro tipo. Había muchas cosas en cajas pero estaban muy ordenadas. En lo tocante al resto de las cosas, se puede decir que tienen un estado que corresponde al que se podría tener en una casa en donde vivía una persona mayor, quien tenía días en lo que se sentía bien y otros en los que no. No quiero decir que el acervo fue cuidado en óptimas condiciones, pero tampoco estaba en el peor".

Y añade: "Me parece que la veneración que tenía ella por Paz era tal que mantuvo en bastante orden el archivo. Por lo que se nos ha dicho, el área en donde estaba la documentación estaba cerrada, es decir, no era terreno de los gatos, aunque el resto de la casa sí era su terreno".

Por el momento, pese a que el juicio está en curso, la instrucción de la juez es que sólo se trabaje en el acervo documental, el resto de los bienes como ropa, objetos personales, obra plástica, muebles, objetos decorativos, entre otros, no forman parte de la catalogación por no ser considerados prioritarios.

HEREDERO EN LA SUCESIÓN

El Colegio Nacional tiene derecho a participar en la depuración y catalogación del archivo, porque es lo que les corresponde. Sin embargo, no podrán recibirlo en definitiva hasta que el juez nombre heredero en la sucesión de Marie José y se distingan, al realizarse el inventario, cuáles de los bienes de ella son parte del archivo de Paz (que le corresponden a El Colegio Nacional) y todo lo demás (que hasta el momento le correspondería al DIF local).

El pasado 26 de julio la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y autoridades de las instancias correspondientes del gobierno de la Ciudad de México, así como El Colegio Nacional y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), informaron a través de un comunicado que ya se llevaba a cabo el saneamiento, tratamiento y conservación de los bienes. Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre el avance de los mismos. Al día de hoy, el contenido del archivo se ha mantenido con absoluto hermetismo.