El arte es mucho más que una ocupación: Yoliztli Sánchez y Xitlali Minssart

Un grupo de artistas expresaron su sentir en el marco del Día Mundial del Arte, celebrado cada 15 de abril en honor al nacimiento de Leonardo da Vinci, es una fecha dedicada a reconocer el valor del arte en la sociedad. Establecida por la UNESCO en 2019, esta conmemoración subraya el papel del arte como motor de diversidad cultural, diálogo, libertad de pensamiento y desarrollo humano.

Para la artista visual potosina Yoliztli Sánchez, también conocida como Yoliz Yorke, ser creadora en México implica una conexión directa con el entorno social: “Tener la posibilidad de hablar de mi contexto, de las problemáticas que existen a través del arte”. Sánchez ha desarrollado su práctica entre el dibujo, la gráfica y el impulso a proyectos colaborativos, como V de Venus, dedicado a visibilizar a mujeres artistas.

También señaló el contraste entre la pasión por crear y la escasez de apoyo: “Siempre he tratado de continuar con mi trabajo ya sea con o sin apoyo de las instituciones, es verdad que es necesario que se repartan apoyos de manera equitativa tomando en cuenta al arte como parte fundamental del desarrollo humano”.

Sin embargo, reconoce que los obstáculos no solo están en lo institucional: “Desde luego que, del lado social en las casas, en las escuelas y de manera particular hay falta de interés de acercarse al arte porque se piensa que es caro o que si es gratis es porque es de mala calidad”. Reconoce los desafíos institucionales, pero también señala la urgencia de formar públicos con criterio.

Por su parte, Xitlali Minssart ha construido una obra que combina pintura, cerámica, muralismo y tatuaje, abordando temas como la identidad cultural y el impacto del entorno digital. Considera que su trabajo es una vía de exploración personal: “Es mi manera de expresarme y poder descubrir quién soy y qué es lo que me importa e interesa”. Subraya también la precariedad que enfrentan muchos artistas jóvenes en México: “Siempre he trabajado en otras áreas para seguir creando, pero no debería de ser así. Apoyar a los artistas jóvenes también significa ofrecerles condiciones justas para ejercer su profesión”.

Ambas creadoras coinciden en que el arte es mucho más que una ocupación. Para Sánchez, el intercambio con los públicos da sentido al proceso creativo; para Minssart, la constancia en medio de la incertidumbre reafirma el compromiso con su vocación: “Me encanta ver lo que puedo llegar a hacer con mis manos”. Sus experiencias reflejan las tensiones entre el deseo de crear y la falta de condiciones para sostener una carrera artística a largo plazo.

Voces como las de Yoliztli y Xitlali ofrecen una visión de lo que implica ser artista en México. Más allá de celebraciones institucionales, resaltan la necesidad de valorar el trabajo artístico como una expresión cultural y como una labor profesional que merece ser reconocida, respaldada y compartida.

Por encima de recordar a uno de los genios del Renacimiento, la jornada invita a reflexionar sobre el presente y futuro de la creación artística en contextos como el mexicano.